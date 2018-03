El Govern central titlla de "farsa" l'acord entre JxCat i ERC

Méndez de Vigo després del Consell de Ministres.





El ministre portaveu del Govern central, Iñigo Méndez de Vigo, ha expressat aquest divendres el respecte de l'Executiu a la decisió del Tribunal Suprem de denegar permís a Jordi Sànchez perquè acudeixi al Parlament dilluns que ve per sotmetre a una sessió d'investidura, però ha demanat als partits polítics que meditin perquè "no es pot enganyar successivament als catalans".





Méndez de Vigo ha insistit que no pot ser president autonòmic una persona a la presó provisional i ha reclamat a les formacions que busquin i trobin a una persona amb plena capacitat d'exercir les funcions "i sempre dins de la legalitat i l'ordre constitucional". "Són obvietats", ha subratllat.





Mentrestant, Méndez de Vigo ha recalcat que el Govern central mantindrà a Catalunya "l'ordre constitucional" amb l'aplicació del 155 i vigilarà que els passos que es donin siguin legals.





"Que ningú tingui cap dubte perquè el Govern d'Espanya és el garant de l'ordre constitucional i de l'ordre autonòmic", ha postil·lat.





En ser preguntat si el Govern central creu que acabarà desconvocant el ple d'investidura que està convocat dilluns al Parlament català per investir Sànchez, el portaveu del Govern ha indicat que són "curosos" amb les "prerrogatives de tots els Parlaments" i ha recordat que l'ordre del dia d'un parlament autonòmic el fixa la mesa i la junta de portaveus.





"VAN A LA MALA DIRECCIÓ"





A més, el Governcentral estarà atent també per si l'acord d'ERC i JxCat per desencallar la situació -un document que han ofert a la CUP amb contínues al·lusions a la república catalana i que culminaria en una "multiconsulta" - es converteix en el contingut d'un pacte de govern.





Segons ha afegit el portaveu de l'Executiu, aquest document que s'ha donat a conèixer no és la "millor mostra" per avançar cap a aquesta legalitat i ordre constitucional quan es parla de "república de Catalunya" o "propostes irrealitzables".





"És un document a major glòria dels anstisistema i radicals de la CUP, que té veritables perles. Que a la Catalunya del segle XXI es parli del Parlament com l'àgora del debat republicà, que es digui que cal crear un país amb una visió disruptiva del règim autonòmic o que es reculli que el poder republicà rau en l'apoderament de la gent, això és l'èpica de la fonètica i està totalment allunyat de la realitat de les coses ", ha ressaltat.





És més, Méndez de Vigo ha afirmat aquest document "xoca i es contradiu de forma palpable amb les bones paraules i l'acatament de les decisions del Tribunal Constitucional que han expressat davant del jutge tots" els independentistes que han "declarat davant el Suprem", assegurant que "no hi va haver declaració d'una república i que allò era simbòlic".





"Això és un engany més i una part de la farsa com és que pretenguin constituir a Brussel·les el que anomenen espais lliures", ha emfatitzat, per recalcar que "no van en la bona direcció" de restablir "l'ordre, la seguretat i la tranquil·litat de la gent ", ocupant-se dels problemes dels catalans, sinó que van en la" mala direcció ".





CRÍTIQUES A ARTUR MAS





Així mateix, Méndez de Vigo ha aprofitat per criticar unes declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas assegurant que crearien la "Dinamarca mediterrània".





Al seu entendre, parlen de processos constituents que s'assemblen no al model de Dinamarca sinó "al veneçolà".





Pel que fa a les paraules d'Artur Mas assegurant que tot ho han fet perquè el Govern reconegués el dret d'autodeterminació, el ministre ha subratllat que l'Executiu del PP "ni ho ha reconegut ni ho reconeixerà". "I no ho va a reconèixer ningú perquè a Europa ha tingut zero suports", ha emfatitzat.





Per tot això, ha defensat la necessitat que Catalunya segueixi a la "normalitat" en què està en aquest moment amb l'article 155 de la Constitució, en comptes de "estar a la farsa i enganyant la gent", sense ocupar-se de tots els catalans i dels seus problemes.





"Catalunya ha de sortir d'aquesta situació d'enfrontament i falta de convivència que en absolut beneficia Catalunya com hem vist aquests dies a esdeveniments d'aquests dies entre el president del Parlament català i els empresaris estrangers", ha conclòs.