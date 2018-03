Torrent acudirà a Estrasburg per defensar la investidura de Sànchez

Torrent portarà la investidura d'Sànchez davant el TEDH.





El president del Parlament, Roger Torrent, esgotarà "totes les vies" perquè Jordi Sànchez (JxCat) pugui ser investit i portarà el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.





Torrent "esgotarà totes les vies per defensar els drets dels diputats i la sobirania del Parlament", després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi denegat el permís a Sànchez per ser investit.





Per això, ha optat per portar el seu cas a Estrasburg com ja va anunciar que faria amb Carles Puigdemont (JxCat), si bé no va acabar fent-ho perquè l'expresident català es va autodescartar per a la investidura en favor de Sànchez.





Torrent acudirà a Estrasburg "per defensar els drets de participació política de Jordi Sànchez" i està previst que aquest divendres a la tarda abordi amb JxCat la situació.





Fonts de JxCat indiquen que el grup és partidari que el ple d'investidura no se suspengui perquè "el Parlament és sobirà i no pot estar sotmès a la voluntat d'un jutge".





JxCat també era partidari de mantenir el ple d'investidura de Carles Puigdemont convocat per al 30 de gener, si bé llavors Torrent va decidir ajornar-en no veure garantits tots els drets del llavors candidat.