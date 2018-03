El CZFB inicia contactes per crear la primera Associació Europea de Zones franques

Jordi Cornet, delegat de l'Estat al CZFB.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha iniciat aquest divendres una ronda de trobades amb autoritats europees del sector per afavorir la creació de la primera Associació Europea de zones franques com a instrument de col·laboració i representació davant instàncies internacionals.





Així, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Jordi Cornet, ha rebut aquest divendres als representants de zones franques europees Dragan Kostic i Aleksandar Simonovic (Sèrbia), Eimantas Kiudulas (president de les zones franques de Lituània), Sandra Ezmale (Letònia ) Jolanta Novak (Polònia), Ivan Patrushevsi (Macedònia) i Nika Manukova, directora europea de l'WFZO, interessats en constituir la primera associació europea de zones franques, associació en la qual també s'han mostrat el seu interès Rússia, Croàcia i Bòsnia i Hercegovina.





L'Organització Mundial de zones franques (WFZO) dictaminarà en breu la ciutat que albergarà la seu mediterrània d'aquesta organització, a la qual el CZFB ha presentat la seva candidatura de cara a preparar els treballs preliminars del Congrés Mundial de zones franques que organitzarà Barcelona al any 2019.





Cornet ha destacat que albergar la seu mediterrània de l'associació de zones franques "suposaria per a Barcelona un pas més per reforçar la projecció internacional de la ciutat i un reconeixement de la seva importància com a node logístic i econòmic en el sud d'Europa".





El congrés World FZO Annual International Conference and Exhibition (AICE) se celebrarà del 26 al 28 de juny de l'any que ve al Palau de Congressos de Catalunya i es calcula que congregarà a més d'un miler de representants de zones franques del món.