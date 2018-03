Empresaris de Catalunya demanen als independentistes que deixin "d'enganyar" i formin un Govern que "respecti la llei"

Josep Bou, president de Empresaris de Catalunya.





Empresaris de Catalunya, organització que agrupa més de 500 empreses i directius favorables al manteniment de Catalunya dins d'Espanya, considera que la proposta d'acord d'investidura de JxCat i ERC té com a únic objectiu provocar al Govern central perquè mantingui el 155.





Per a Josep Bou, president d'EC, "la proposta és tan irreal que mai es durà a terme. És evident que el contingut està pensat per seguir enganyant a la CUP i als votants independentistes. És un nou intent de seguir alimentant aquesta gran farsa. Tan irreal com nociva per a la societat i l'economia catalana ".





Des d'un punt de vista econòmic, l'acord inclou la creació d'una agència tributària, el Diplocat, taxes i impostos i noves figures administratives que generarien més inseguretat jurídica encara i suposarien un motiu addicional perquè més empreses -són ja més de 3300- abandonessin Catalunya i els inversors internacionals seguissin desconfiant i no invertissin en la nostra comunitat.





La proposta d'acord no pretén tornar la seguretat jurídica i estabilitat política a Catalunya, sostenen des de l'associació, sinó seguir generant "conflicte social i polític".





Així defensen que resulta "contradictori" que els que volen atorgar-se en exclusiva la defensa de Catalunya, "menyspreïn tan greument" les seves institucions i proposin crear noves institucions amb seu a l'estranger i no escollides democràticament.