L'Hospital Universitari Dexeus ofereix un nou servei d'oftalmologia amb atenció d'urgències

L'equip del Dr. Carlos Vergés s'incorpora al quadre mèdic.





L'Hospital Universitari Dexeus del Grup Quirónsalud posa en marxa el nou servei d'oftalmologia amb la incorporació d'Àrea Oftalmològica Avançada, que cobrirà un ampli ventall de patologies oculars així com les urgències oftalmològiques





L'equip del Dr. Carlos Vergés, director i fundador d'Àrea Oftalmològica Avançada, futur departament d'oftalmologia a dexeus, s'incorpora al quadre mèdic de l'hospital en una aposta clara per les dues parts d'expandir la qualitat dels seus serveis, oferint una atenció personalitzada a els pacients amb necessitats oftalmològiques.





"Els problemes oculars estan altament vinculats a la salut general del pacient" apunta el Dr. Carlos Vergés, "per això oferim un tractament integral mèdic en el qual no només atenem el problema oftàlmic particular, sinó també totes aquelles condicions subjacents que pot ocasionar moltes de les patologies que afecten els nostres ulls ".





"Aquest enfocament integral de la medicina oftalmològica encaixa amb la visió de l'Hospital Universitari Dexeus i ens permetrà atendre tota mena de patologies oculars, urgències oftalmològiques i complementar l'atenció a pacients amb malalties sistèmiques com la diabetis o malalties reumàtiques que també poden provocar alteracions oculars" afirma el director de l'Hospital Universitari Dexeus, el Dr. Roman Julià.





Àrea Oftalmològica Avançada, és un centre pioner en l'aplicació de la més avançada tecnologia per millorar l'ull sec, en operacions de la vista amb làser i en el control de condicions com el glaucoma i les cataractes.





Des de la seva fundació el 1989, ha compaginat l'assistència als pacients amb la docència i la investigació, la qual cosa li ha permès dotar-se de les més avançades tècniques diagnòstiques, quirúrgiques i terapèutiques, sent un referent a nivell nacional i internacional.