Mor una dona atropellada pel seu propi cotxe

Una dona de 52 anys, atropellada pel seu propi vehicle aquest divendres a Cheste, València, ha mort després d'ingressar a l'Hospital General de València amb politraumatismes, segons han informat fonts sanitàries.





L'accident s'ha produït cap a les 8.30 hores al carrer Pintor Sorolla de Xest. La dona havia baixat un moment del cotxe, que es trobava en pendent, no va posar el fre de mà i el turisme va acabar atropellándola.





Després del sinistre, la dona va quedar atrapada sota del seu vehicle, pel que va ser rescatada per efectius de bombers dels parcs de Xiva i Paterna (València).





La dona, ferida, va ser atesa per l'equip mèdic de l'ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), per després ser traslladada a l'Hospital General Universitari de València, on finalment ha mort