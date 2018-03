Farmàcies recapten fons per als que han d'escollir entre "medicar-se o menjar"

Es pot col·laborar comprant cupons de 2,5 euros.





El Banc Farmacèutic impulsa a partir d'aquest dissabte la campanya Medicaments Solidaris, que recaptarà fons en 461 farmàcies per a les persones que pateixen pobresa farmacèutica, "amb malalties cròniques i que han de triar entre medicar-se o menjar", ha explicat el director general de l' ONG, Jordi Bosch.





La iniciativa pren aquest any un caire diferent, i en lloc d'aportar medicaments, es pot col·laborar comprant cupons de 2,5 euros a farmàcies de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona , Madrid i Màlaga, després de realitzar-se també a Saragossa.





La recaptació es destina al Fons Social del medicament, amb el qual l'entitat cobreix la despesa de les persones en risc d'exclusió social que es veuen afectades pel copagament farmacèutic des de 2012, pel qual han d'assumir el 40% del cost d'alguns medicaments.









2 MILIONS DE PERSONES NO PODEN PAGAR LA SEVA MEDICACIÓ





Segons fonts del Govern central i de l'entitat, "a Espanya hi ha més de dos milions de persones que no poden pagar la seva medicació o productes sanitaris, i dins d'aquests, hi ha una població diana que no pot afrontar la despesa de medicaments de malalties cròniques , a la qual poden arribar millor amb aquest canvi de model.





"Pateixen una vulnerabilitat important", ha lamentat Bosch, i ha destacat que des que es va impulsar el projecte en 2015 s'han cobert 4.400 plans de medicació, pagat medicaments a més de 3.000 persones i recaptat 360.000 euros.





Quan un metge recepta a una persona una medicació que aquesta no pot pagar, la deriva als treballadors socials del centre d'atenció primària (CAP), que comproven si pot ser donada d'alta com a beneficiària i el registra en una intranet a la qual té també accés els farmacèutics, que al seu torn cobren la despesa a l'ONG quan la persona va a recollir el medicament.





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





Bosch ha posat en valor que el canvi de model permet una validació d'un treballador públic, de manera que s'aconsegueix "una col·laboració entre el sector públic, el privat i el tercer sector".





Amb el nou model les farmàcies passen a ser voluntàries, també, però també compten amb més de 300 voluntaris i està oberta a noves adhesions.





En la campanya podrà colaborarse durant tota la setmana en farmàcies properes que estan geolocalitzades al web de la iniciativa.