El PPC exigeix ​​a Colau baixar les tarifes de les escoles bressol

El líder d'l PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha exigit aquest divendres a l'alcaldessa, Ada Colau, que rebaixi les tarifes de les escoles bressol per a les famílies amb rendes més modestes i que no les encareixi per a les classes mitjanes, una cosa que el seu grup municipal portarà a la comissió municipal de Drets Socials.





Ha dit en un comunicat que el Govern municipal vol expulsar les classes mitjanes de les llars d'infants i ha carregat la rebaixa a rendes més baixes a les seves quotes, amb la franja més afectada en famílies amb 43.000 euros d'ingressos i tres membres o 50.196-quatre membres, que han vist la seva quota incrementada en 41 euros al mes, ha assegurat.





El PP demanarà a la comissió que presenti en la següent sessió una proposta de tarificació social en la qual l'Ajuntament assumeixi la rebaixa del preu -una cosa que ja va demanar després de l'anunci del nou sistema en març-, i Fernández ha demanat a Colau que sigui més exigent amb la Generalitat i segueixi reclamant els recursos pendents en aquest àmbit.