Tres persones acomiadades del Grup Digitex per acollir al seu dret a vaga el 8-M

CGT denuncia l'acomiadament de tres treballadors.





El Grup DIGITEX, amb una plantilla de més de 500 treballadors i que presta els seus serveis a Movistar, ha notificat el seu acomiadament a tres empleats i empleades, afiliats a CGT, que havien decidit acollir-se al seu dret a vaga en el Dia Internacional de la Dona , el 8 de març.





Les primeres notificacions s'han produït a primera hora de divendres i entre elles a tres persones que estan de baixa mèdica, a una altra que es trobava de vacances ia una tercera que gaudia del seu dia lliure.





La Confederació General del Treball (CGT) ha denunciat la "repressió" de l'empresa i ha subratllat que drets fonamentals i llibertats sindicals com el dret a vaga, "estan sent vulnerats per aquest tipus d'empreses que acullen una majoria de dones entre els seus plantilles amb contractes molt precaris ".





Així, el sindicat considera que la Vaga General de 24 hores que es va desenvolupar el 8-M posa de manifest la importància d'obrir debats sobre la situació laboral que pateixen aquestes persones.