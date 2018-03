Saste demanda la pujada salarial que el Govern central va prometre als funcionaris

Satse sosté que l'acord no respon a les demandes plantejades.





El Sindicat d'Infermeria, Satse, considera insuficient la pujada salarial compromesa pel Govern fins al 2020 per als empleats públics, entre ells, els professionals d'Infermeria i Fisioteràpia del Sistema Nacional de Salut.





Des del sindicat consideren que "perpetua les retallades sofertes i no comportarà la recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu experimentada des del passat 2010".





Pendent de la seva signatura oficial, considera que "l'acord anunciat pel Govern no dóna resposta satisfactòria a les demandes plantejades des de fa mesos pel Sindicat d'Infermeria".





"El Govern ha estat dilatant la negociació durant mesos per finalment arribar a un compromís deficient i escàs", recalquen des de l'organització sindical.





Pel que fa a la pujada salarial del 8 per cent en tres anys, el Sindicat d'Infermeria segueix reclamant un increment de, almenys, el sis per cent, per a aquest any.





Només d'aquesta manera, apunta, es pal·liaria en part la pèrdua de poder adquisitiu sofert pels professionals d'Infermeria i Fisioteràpia que treballen en la sanitat pública des de l'inici de les retallades i que, segons les estimacions de SATSE, supera el 30 per cent .





D'altra banda, ia falta de conèixer els detalls concrets sobre la volta a la jornada laboral de 35 hores setmanals, Satse manifesta la seva satisfacció perquè la seva exigència i treball en solitari mantingut durant anys en els centres hagi aconseguit sensibilitzar al Govern i espera que la seva posada en pràctica sigui efectiva el més aviat possible en totes les comunitats autònomes.





"L'augment a 37,5 hores setmanals només va suposar destrucció d'ocupació i una pitjor atenció sanitària al ciutadà, de manera que ara pressionarem en les diferents taules i òrgans de negociació autonòmics perquè les 35 hores tornin a ser una realitat com més aviat millor en els diferents serveis de salut ", apunten.