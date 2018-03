Empresaris de l'entorn de Puigdemont han cobrat 25 milions en subvencions des de 2003

Artur Mas amb Carles Puigdemont al gener de 2016 (EFE)





Segons revela aquest dissabte el diari digital 'El Confidencial', l'entorn empresarial de Carles Puigdemont s'ha beneficiat amb gairebé 25 milions d'euros públic s en concepte d'ajudes i subvencions des que es creés el projecte editorial 'Catalonia Today' el 2003.

La documentació que maneja el diari assenyala que 'Catalonia Today' va començar les seves operacions el 13 de novembre de 2003 amb un capital de 3.006 euros. El seu domicili es va establir a Sant Cugat del Vallès, la ciutat més gran en mans de CiU en aquells moments. El seu objecte social era "la recopilació i processament d'informació d'interès públic destinat a ser oferta en qualsevol tipus de suport a tercers". La intenció era confeccionar un diari amb notícies de Catalunya en anglès per a estrangers residents a Catalunya. I li va servir a Puigdemont per esgarrapar subvencions i per fitxar com columnistes a determinats amics que, fet i fet es convertirien en 'soldats' de l'independentisme més recalcitrant. Els seus administradors solidaris eren Carles Puigdemont, Ramon Grau Soldevila i Francesc Fornells Sala. 'El Confidencial' assegura que aquest objecte social és el mateix que el de l'empresa Informació pública local, propietat de Ramon Grau, amb la qual 'Catalonia Today' va compartir el seu primer domicili social a Sant Cugat.

Segons la cronologia que estableix el diari digital, a l'any següent, es nomena un consell d'administració on entren i als representants del grup Hermes Comunicacions, amb Joan Vall Clara al capdavant. Entren en aquest consell els anteriors administradors i s'afegeixen com a conseller a José Luis Galí Pérez. Mateu Ballbé va oficiar com a secretari no conseller fins que anys més tard va entrar també com a conseller. I, en 2005, s'incorpora Josep-Ramon Sanromà i Celma, que va ser conseller fins a l'any 2009.

DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES AL BANC CENTRAL DE CATALUNYA

Sanromà és l'actual conseller delegat i president en funcions de l'Institut Català de Finances (ICF). Artur Mas el va fitxar el 2011 amb l'objectiu de preparar l'ICF per convertir-lo en el Banc Central de Catalunya en el moment en què Catalunya fos independent. Segons revela 'El Confidencial', el seu currículum professional distribuït des de la Generalitat omet qualsevol referència a la seva aliança empresarial amb Puigdemont i deixa un buit en la seva trajectòria d'un any (2005 a 2006). Recull, això sí, que va ser soci director de Artisan Partners entre 2006 i 2011, director general per a Espanya i Portugal de Deutsche Bank de 1990 a 2005 i que va tenir "diversos càrrecs de direcció" a Banca Catalana, Banc Biscaia i Banco Atlántico. Des de 2005 a 2006, doncs, hi ha un buit inexplicable.

L'actual president de l'ICF va mantenir càrrecs en les empreses Argaro Inversions (on comparteix responsabilitats amb José Luis Galí, un altre dels consellers de 'Catalonia Today'), Rosan 53, Domus Indus Capital i The Yellow Trust. Sanromà és l'únic dels consellers de 'Catalonia Today' que no ha rebut un raig de subvencions, encara que des del 2011 manté un salari a compte de l'erari públic de 119.571,62 euros anuals, segons les dades de 2016.

EL GRUP HERMES ADAPTA LA SEVA ESTRUCTURA PER A LES SUBVENCIONS

Així, segons relata el mitjà digital, la resta dels implicats en el projecte són els beneficiaris de subvencions públiques que, des de l'any 2003, ascendeixen a gairebé 25 milions d'euros. El més important és Joan Vall Clara, factòtum del grup Hermés, editora del diari 'El Punt Avui' i de diversos mitjans locals. El grup va diversificar la seva estructura per poder rebre subvencions diverses a través d'empreses que, aparentment, no tenien res a veure entre elles, excepte els accionistes.

L'estratègia era molt clara: l'any 2005, per exemple, el conseller primer li injectava a Comit Premsa BCN 544.500 euros per potenciar la política comercial del diari ia una altra empresa del grup, comercialitzadora i Editora, altres 456.450 euros per millorar el posicionament de la seva divisió d'esports (aquesta subvenció es mantindria, amb diferents xifres però sempre amb centenars de milers d'euros anuals, al llarg d'anys, la partida més escandalosa va ser la de 2004, quan va rebre per la consolidació del mitjà més de 1.117 .000 euros). A més de sumar gairebé 100.000 euros per a nous suplements i més de 155.000 euros per a la implantació d ' "un nou sistema editorial per a una millora de la coordinació de les diferents redaccions del grup".

'El Confidencial' revela també que una altra fórmula per passar desapercebuts era fer arribar les ajudes a través de diferents conselleries. Així, per exemple, el departament de Benestar i Família, o el d'Acció Social, conformaven contractes amb les empreses 'amigues' i donaven exorbitants subvencions per subscripcions públiques. Amb aquests departaments va arribar a signar contractes per valor de gairebé 100.000 euros per departament i any i amb Governació va arribar a signar un altre contracte per més de 300.000 euros per subscripcions en un sol exercici. Totes aquestes ajudes van ser concedides per consellers d'ERC.

Les empreses lligades a la Vall van rebre, des del 2003, una mica més de 18.750.000 euros en ajudes públiques de la Generalitat. D'elles, Hermes Comunicacions va percebre uns 8,5 milions d'euros i l'empresa comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans SL va percebre més de 7,7 milions. La 'Revista Presència' va rebre des de 2004 a 2016 més de 1.150.000 euros. A més de sis llicències per a freqüències de ràdio digital terrestre, la companyia Comitè Premsa BCN (en la qual també va tenir càrrec Gordillo) es va dur només de 2004 a 2006 més de 879.000 euros. Altres companyies lligades a Vall, com a Control de Serveis per a Mitjans de Comunicació SL, Taller d'Iniciatives Editorials, Maig 2011 SL, Ben Plantada Edicions, Premsa Vallès Occidental SL o XCorporació Catalana de Comunicació van rebre diverses subvencions.