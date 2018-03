Domènech pensa que Salvadó ha de deixar el seu escó arran dels comentaris masclistes

Xavier Domènech, diputat de Catalunya a Comú Podem





El líder d'CatECP, Xavier Domènech, ha qüestionat aquest divendres que el diputat d'ERC i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó pugui seguir ocupant el seu escó després de les seves "comentaris masclistes".

Ho ha dit en un apunt a Twitter recollit per Europa Press després que hagi transcendit una conversa de Salvadó en què apostava per triar com a consellera d'Ensenyament "a la de les mamelles més grosses".

"La filtració és interessada però, malgrat les disculpes, ningú que faci aquests comentaris masclistes pot ocupar un escó al Parlament", ha criticat Domènech.