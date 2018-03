Els joves d'ERC volen que Salvadó dimiteixi com a diputat per "masclista i racista"

Lluís Salvadó, diputat d'ERC (EUROPA PRESS)





Les joventuts d'ERC (JERC) han demanat la dimissió del diputat republicà Lluís Salvadó per la seva actitud "masclista i racista", en un comunicat fet públic a la nit de divendres.

Han rebutjat la conversa filtrada de Salvadó en què, sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament, conclou que cal triar "a la qual tingui els pits més grosses".

Han considerat que les seves paraules són "doblement" impròpies venint d'un representant polític i que contradiuen els valors i principis ideològics d'ERC.

Les JERC també han criticat les "filtracions il·legals i interessades de l'Estat", a qui han acusat d'utilitzar totes les eines per acabar amb l'independentisme i ERC.

Han remarcat que això no és cap excusa i han apostat per l'exemplaritat tant en l'àmbit públic com el privat, "fins i tot a risc de ser injustos".