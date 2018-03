Europa crea un grup d'experts per al desenvolupament ètic de la intel·ligència artificial

El robot "Pepper" interactua amb els visitants en l'últim MWC (AFP)





La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres la creació d'un grup d'experts en intel·ligència artificial per donar suport a la implementació de l'estratègia europea en aquest camp, unir esforços de les diferents parts interessades i proposar recomanacions ètiques per al seu desenvolupament.

La intel·ligència artificial pot portar "grans beneficis" al conjunt de la societat ia l'economia europea, segons Brussel·les, les aplicació pràctica serà present en nombrosos àmbits com la salut, els transports o l'administració.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és el de "obrir un debat ampli, obert i inclusiu sobre com utilitzar i desenvolupar la intel·ligència artificial amb èxit i de forma ètica" i valorar l'impacte d'aquesta en "el futur del treball i la legislació en vigor" , tal com assegura el comunicat.

"És essencial comptar amb les dades, els superordinadors i les inversions valents per desenvolupar la intel·ligència artificial, juntament amb un ampli debat públic combinat amb el respecte als principis ètics. Com sempre amb l'ús de les tecnologies, la confiança és fonamental", ha assegurat el vicepresident de la Comissió per al Mercat Únic Digital Andrus Ansip.

El grup de treball assessorarà l'Executiu comunitari i ha d'elaborar una proposta d'orientació sobre l'ètica de la intel·ligència artificial, basant-se en la declaració emesa també aquest divendres pel Grup Europeu de l'Ètica per a les Ciències i les Noves Tecnologies.

Brussel·les preveu que les primeres reunions del grup tinguin lloc a l'abril, i que aquest compti amb la col·laboració dels Estats membres a través de la Plataforma europea d'iniciatives nacionals per digitalitzar la indústria, així com amb altres institucions comunitàries (Parlament Europeu, Comitè Econòmic i Social i Comitè de les Regions) i organitzacions internacionals.