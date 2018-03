El PSC recorre de nou al Constitucional per activar el calendari parlamentari

Miquel Iceta, primer secretari del PSC (EUROPA PRESS)





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat aquest dissabte que dilluns que ve el seu partit tornarà a presentar davant del Tribunal Constitucional (TC) un recurs d'empara davant el nou ajornament del ple d'investidura perquè així el TC valori la possibilitat d'adoptar les mesures cautelars que permetin "posar en marxa el rellotge o bé decideixi quin és el camí per fer-ho".

"Dilluns presentarem un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional perquè no està corrent el rellotge de la investidura i per iniciar el termini per a la convocatòria d'eleccions", ha dit Iceta en roda de premsa.

Segons el líder del PSC, és molt probable que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg no admeti a tràmit el recurs presentat pel president del Parlament, Roger Torrent, després que el jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena hagi denegat la presència de Jordi Sànchez al ple d'investidura, perquè no s'ha fet tot el recorregut jurisdiccional a Espanya, i "el TEDH és molt restrictiu en temes de mesures cautelars".

"Deixar-ho en mans d'un tribunal que no voldrà abordar la qüestió és encallarnos altra vegada i en aquest sentit seguim preocupats perquè els terminis no corren", ha reiterat Iceta.

Així mateix, ha insistit que el PSC demana per a aquesta nova legislatura tres requisits: complir amb la legalitat, que qui governi Catalunya pugui desenvolupar amb plenitud les seves funcions, i que es formi govern el més aviat possible per poder acabar amb l'aplicació del 155 i promoure "la formació del govern que ha de dedicar-se a solucionar els problemes".

També ha dit que la política catalana està en un "llimbs legals", en un moment de bloqueig, i que els partits sobiranistes s'equivoquen proposant a una persona que no pot exercir les funcions, pel que considera que l'independentisme continua en la mateixa via que, segons ell, va fracassar en l'anterior legislatura.

LA VIA UNILATERAL NO TÉ SENTIT





En relació a l'acord entre JxCat i ERC per a la formació d'un nou govern, Iceta ha insistit en la necessitat de canviar de rumb "perquè la via unilateral no té cap sentit" i ha assegurat que no poden seguir donant validesa a una república ia un procés constituent quan no tenen majoria.

"Veiem com la CUP no comparteix aquest principi d'acord i no dóna suport al candidat. Potser és hora que es comenci a pensar en altres escenaris que no siguin escenaris de bloc", ha dit.

Ha assegurat que els ha sorprès que ERC parli de transversalitat, però que "transversalitat i blindar un bloc independentista són camins contraris", de manera que els demana que acompanyin els seus fets amb les seves declaracions.

LA RENÚNCIA DE LLUÍS SALVADÓ





En relació a la conversa filtrada del diputat d'ERC Lluís Salvadó en què, sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament, conclou que cal triar "a la qual tingui els pits més grosses", Iceta ha demanat la renúncia de Salvadó.

"Creiem que Lluís Salvadó hauria de renunciar a les seves responsabilitats i ens estranya que el seu partit no l'hi demani", ha asseverat.