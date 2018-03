Comín, Serret i Puig s'ofereixen per al nou Govern i el Consell de la República

Serret, Comín, Puigdemont, Ponsatí i Puig romanen a Bèlgica





En una entrevista publicada per 'El Punt Avui' Comín, al costat dels també cessats Meritxell Serret i Lluís Maria Puig, anuncien la seva intenció de seguir treballant per acabar amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Encara que els tres es mostren disposats a construir des de Bèlgica una futura "república catalana", Toni Comín és el més explícit: "seria interessant que algú de nosaltres estigués en les dues institucions -Govern i" consell de la república "- alhora per mostrar aquest vincle o cordó umbilical ".

"Ens reforçarem els uns als altres, no podem ser excloents", manifesta Meritxell Serret; mentre que Lluís Maria Puig assegura que se senten consellers i que les noves tecnologies de la comunicació els permeten participar en actes a distància, fins i tot estar presents en diferents actes alhora. "Un és conseller en la mesura que la gent et reconeix com a tal, i això no ho poden impugnar des de l'Estat espanyol", considera Comín.

LA JUSTÍCIA EUROPEA ACABARÀ PER ACORRALAR A L'ESPANYOLA

Els exconsellers creuen que, "a poc a poc", la justícia europea acabarà per "acorralar" a l'espanyola que, segons ell, ha "vulnerat" la legalitat penal i l'estat de dret i ha permès que es cometi "un cop de estat ". A més, Comín creu que el temps d'espera perquè es produeixi aquest canvi "serà més curt" del que es pugui pensar.

Sobre la publicació del llibre de l'exconseller Santi Vila, en què reflexiona sobre l'últim mes de l'anterior legislatura, els tres asseguren que algunes de les informacions que conté no són veritat perquè Vila no formava part del comitè que va preparar l'1-O.

L'ABSÈNCIA DE CLARA PONSATÍ

Al'entrevista, realitzada el passat dijous dia 8, segons explica 'El Punt Avui', no va estar present la també cessada Clara Ponsatí, que es trobava "fora de Bèlgica", encara que els seus companys no van facilitar informació sobre el seu parador i només van assenyalar que "ella ja ho explicarà al seu moment", a més de recordar que són lliures de moure per la UE i que aquesta no és la primera vegada que un d'ells surt de Bèlgica.