Puigdemont acusa el jutge Llarena d'usurpar les funcions del Parlament

Puigdemont intervé per videoconferència a la reunió dels diputats de JxCat





El diputat de JxCat Carles Puigdemont ha criticat aquest dissabte que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi denegat al candidat de la seva formació a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, el permís per sortir de la presó i acudir al ple d'investidura: "És més important un jutge que més de 2 milions de catalans?".

"És un jutge el que ha de decidir si Jordi Sànchez pot ser o no investit per un Parlament escollit de manera lliure, que representa la sobirania del poble de Catalunya i té tota la capacitat legal per poder escollir-president? De quina democràcia estem parlant?", ha recriminat en la seva intervenció per videoconferència durant una reunió de treball dels diputats de JxCat a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

També s'ha preguntat "de què han servit les eleccions" si, al seu judici, el poder judicial impedeix que un diputat electe per la població pugui ser investit president de la Generalitat.