Ponsatí renúncia com a consellera i torna a la Universitat de Saint Andrews a Escòcia.

Clara Ponsatí torna a la càtedra d'economia de la Universitat de Saint Andrews





L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha anunciat aquest dissabte que ha abandonat Bèlgica i s'ha reincorporat a la Universitat de Saint Andrews, situada a Escòcia (Regne Unit).

"L'exili català arriba al Regne Unit: gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St. Andrews", ha explicat en una publicació al seu compte de Twitter recollida per Europa Press.

En declaracions a Vilaweb recollides per Europa Press, ha assegurat que torna a aquesta universitat com a catedràtica d'economia, el treball que tenia abans de ser nomenada consellera al juliol, i que ha presentat la seva dimissió com a consellera, càrrec del que estava cessada pel 155 : "d'acord amb el president Puigdemont he presentat la renúncia com a consellera d'Ensenyament".

Tot i així, ha reivindicat que seguirà compromesa amb la independència de Catalunya i que ara "hi haurà tres països on hi haurà exiliats catalans", en referència al fet que ella estarà al Regne Unit, diversos exconsellers i diputats a Bèlgica, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suïssa.

Ponsatí va ser una dels membres del Govern de la Generalitat que van anar a Bèlgica després de la proclamació de la República catalana del 27 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que la cessava com a consellera.