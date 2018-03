Aquest diumenge marcarà un mínim anual per al preu de l'electricitat que caurà un 76%

Torres d'alta tensió (EUROPA PRESS)





El preu de l'electricitat marcarà aquest diumenge el seu nivell més baix de l'any, amb una mitjana per al dia 11 de març de 7,64 euros per megawatt hora (MWh), segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador del mercat ibèric, Omie.

Aquest preu representa una caiguda de més del 76% amb relació als 31,96 euros per MWh de mitjana marcats per a aquest dissabte i iguala així el nivell de 7,64 euros per MWh de mitjana que es va registrar en el primer dia de 2018.

D'aquesta manera, juntament amb el passat 1 de gener, el preu del 'pool' de demà serà el nivell més baix marcat des del dia 8 de maig de 2016, quan la mitjana diària va ser de 5,46 euros per MWh.

Així, Espanya marcarà demà el preu del 'pool' més baix de tot Europa, al costat de Portugal, molt per sota del preu de països com França (27 euros per MWh), Alemanya (29 euros per MWh) o Regne Unit (60 euros per MWh).

La demanda prevista per demà és de 541 gigawatts hora (GWh), per sobre del que 483 GWh de la jornada d'avui, segons dades de Omie.

L'EÒLICA COBRIRÀ UN 50% DE LA GENERACIÓ D'ENERGIA

La participació de les renovables, especialment l'eòlica, en la generació, que cobrirà en alguns moments al voltant del 50%, és una de les causes principals d'aquest abaratiment en el mercat majorista de l'electricitat, també conegut com a 'pool'.

L'entrada de la borrasca 'Félix' a la Península Ibèrica, que actuarà especialment amb força al llarg d'aquesta tarda i de demà diumenge, donarà aquest gran protagonisme en la generació a l'eòlica i també a la hidràulica.

L'hora més cara per demà serà a les deu de la nit, quan el mercat majorista arribarà als 20,36 euros per MWh, mentre que la més barata es donarà entre les set i les nou hores del matí, amb 3 euros per MWh.

ELS PREUS DEL MERCAT MAJORISTA

El mercat majorista, també conegut com a 'pool', funciona de forma marginalista, de manera que les tecnologies entren per ordre de cost i l'última d'elles a participar, la més cara, marca el preu per al conjunt.

Els preus horaris s'apliquen als consumidors domèstics que disposin de comptadors 'intel·ligents' i tarifació per hores, entre els quals figuren els usuaris que tenen contractat el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) i disposen d'aquests aparells.

El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i l'impost d'Electricitat.

El Govern ha congelat per 2018 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats. Per la seva banda, els preus diaris del mercat majorista es fixen amb un dia d'antelació, cap al migdia.