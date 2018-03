La marxa Lleó-Madrid per la renda bàsica inicia aquest dissabte el seu recorregut

La marxa per la renda bàsica ha iniciat el seu recorregut aquest matí a Lleó





96 persones procedents de 22 localitats espanyoles han passat la nit al Poliesportiu de Navatejera i han iniciat aquest dissabte una marxa a peu Lleó-Madrid a la qual s'aniran sumant progressivament noves columnes de participants procedents de tota la geografia espanyola.





La Marxa, convocada des de la Marea Bàsica, està formada per persones aturades i treballadors precaris i consta de 15 etapes d'entre 15 i 40 km. El seu objectiu és reivindicar una renda bàsica per a la ciutadania que eviti viure per sota del llindar de la pobresa a qualsevol persona.





Aquest dissabte a les 11 hores i després d'un acte poètic la ciutat de León ha acomiadat els components de "La Marxa per la Dignitat: Renda Bàsica Ja". En la seva primera etapa la Marxa té la seva arribada prevista a Mansilla de les Mulas a partir de les 17,00 hores. Al Poliesportiu de l'esmentada localitat tindrà lloc una àgora de poesia acompanyat de música a partir de les 19,00 hores.





Els promotors de la marxa l'han convocat mitjançant un manifest amb el qual fan una crida a la unitat d'acció contra la pobresa i per un canvi de model. El text exposa que "davant la necessitat imperiosa de la pobresa extrema exigim la reivindicació urgent que es compleixi immediatament la Carta Social Europea, per a atendre la pobresa imminent de als que no arriben les prestacions i perquè no hi hagi pobres per decret, ja que com s'estableix en aquest tractat cap prestació ni pensió, contributiva o no, pugui estar per sota del llindar de la pobresa, establert al dia d'avui 674 euros mensuals ".





També la Marea Bàsica fa una crida "a plataformes, col·lectius, sindicats i altres organitzacions socials per unir-nos en una lluita entre els que tenen feina i els que no ho tinguin, en un compromís mutu de mobilització social i de solidaritat".





"Unir la lluita de l'ocupació digne a la Renda Bàsica i la resta de drets socials per recuperar la il·lusió en la defensa dels drets de totes i de tots, per acabar amb l'exclusió i que serveixi de punt de suport per a les transformacions necessàries amb què siguem capaços de construir una societat més justa, més lliure, equitativa i més igualitària i democràtica exigint honestedat en la política i en l'economia, contra les retallades socials, contra la llei mordassa i les privatitzacions dels serveis públics. Per la Renda Bàsica, l'ocupació digne i els drets socials ", conclou el document.