Homenatge de les Joventuts Socialistes a Carme Chacón per la seva tasca per la igualtat de gènere

Lliurament dels premis Violeta-Carme Chacón QoE organitzen les JSE





Les Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE) han premiat amb el guardó 'Violeta-Carme Chacón' a la socialista Carme Chacón, morta a l'abril de 2017 per problemes cardíacs, per la seva tasca en la lluita per la igualtat entre homes i dones.

Chacón va ser la primera dona a fer-se càrrec a Espanya del Ministeri de Defensa --durant el segon mandat de José Luis Rodríguez Zapatero- i, a més, va ser també la primera a accedir a una cartera ministerial estant embarassada.

Segons ha informat JSE en un comunicat, els premis 'Violeta' se celebren des de 2009, però al juliol de l'any passat es va aprovar modificar el nom i afegir el de Chacón com a homenatge a la seva "trajectòria exemplar" i la seva rellevància per al moviment feminista.

El secretari general de les Joventuts del PSOE, Omar Anguita, ha lliurat el premi a Esther Piqueras, mare de Chacón, i ha aplaudit a l'exministra la seva contribució en vida a "obrir espais que abans semblaven inabastables a les dones".

Piqueras, per la seva banda, ha agraït el premi i ha animat els joves a seguir lluitant per la igualtat perquè "així hauria volgut Carme que fos". A més, ha ressaltat el pas de la seva filla per les JSE, organització que "sempre va considerar casa seva".

ALTRES GUARDONADES





En aquesta novena edició dels premis 'Violeta-Carme Chacón', han estat també guardonades la Fundació Dones, pel seu llarg recorregut treballant per la igualtat "de manera integral", des de l'educació i amb projectes amb dones víctimes de violència de gènere; il a escaquista Sabrina Vega, qui es va negar a participar al Mundial d'Escacs en Ryad (Aràbia Saudita) com a protesta davant la Federació Internacional d'Escacs per triar una seu a la qual "no es respectava la dignitat de les dones" obligant-les a portar vel o prohibint-sortir soles al carrer.

Finalment, la secretària d'Igualtat del PSOE, Carmen Calvo, ha ressaltat l'aposta socialista per les polítiques feministes, dos dies després de la celebració de la primera vaga feminista de la història d'Espanya, en la qual van tenir lloc manifestacions multitudinàries per reclamar "la igualtat real" per tot el país.