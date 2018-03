Puigdemont no tem anar a eleccions i aposta per la marca JxCat allunyant-se del PDECat

L'expresident Carles Puigdemont amb la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal





En la seva intervenció, aquest dissabte, en la reunió de treball dels diputats del PDECat, Carles Puigdemont ja va avançar que la celebració d'unes noves eleccions no seria cap desastre. Aquesta seria una possible sortida a la situació de màxim bloqueig que viu la política catalana.

El veto judicial a la investidura dels candidats proposats pel president del Parlament contribueix a unificar postures entre els independentistes en contra de l'Estat. Però el més que possible rebuig del Tribunal de Drets Humans a admetre la causa de Jordi Sánchez podria activar el compromís entre JxCat i ERC que Puigdemont ofereixi una tercera alternativa en el termini de 24 hores després de conèixer la decisió d'Estrasburg.

Segons exposa aquest diumenge La Vanguardia, "l'elegit per Puigdemont per substituir la candidatura de Jordi Sànchez pot ser Jordi Turull, però el problema segueix sent el mateix o fins i tot augmentar. Si la CUP es manté en l'abstenció, fonts de JxCat i d'ERC sostenen que seria el moment de pressionar Puigdemont i Toni Comín a Brussel·les perquè renunciïn als seus escons i el marcador al Parlament assenyali el 66-65 que permetria una investidura en segona ronda. "No podem sacrificar dues vegades al president", sostenen de moment els negociadors oficials de JxCat. Però el grup parlamentari les opinions ja van per barris i en l'entorn d'ERC, tot i que Comín es resisteix fins i tot reivindicant un lloc en el futur Govern, estan disposats a treballar en aquesta línia. Però el vot dels anticapitalistes també podria variar de l'abstenció al no al·legant la trajectòria convergent del candidat, el que no deixaria més marge que la repetició electoral ".

Una opció per sumar els vots de la CUP i mantenir la majoria independentista al Parlament seria proposar un candidat del grat dels anticapitalistes. Per a això sona el nom de Quim Torra. Però mentre Puigdemont no veu cap tragèdia en tornar novament a les urnes alguns sectors de JxCat ho contemplen com "una ruleta russa".

Per la seva banda, ERC, segons explica 'La Vanguardia', s'ha bolcat "en la conquesta de nous mercats de votants fins i tot en la hipòtesi que Oriol Junqueras estigui inhabilitat a partir de l'ordre de processament del Suprem, mentre que JxCat és víctima d' la llei del karma i el tot torna. La relació entre Puigdemont i el seu partit torna a tensar. Primer perquè la marca Junts per Catalunya és del PDECat, segon perquè la generositat del PDECat no ha de repetir-se i tercer perquè Carles Puigdemont ja havia fet un pas enrere que ara no té sentit desfer tornant a optar a la presidència. S'afegeix, igual que amb el líder d'ERC, que quan arribi la data de les eleccions podria estar inhabilitat".

Així, "el PDECat està atrapat perquè els negociadors són dos dels seus exponents en el grup: Josep Rull i Jordi Turull, i perquè Marta Pascal aspira a ser senadora, amb els vots de tot el grup, però la propietat de la marca electoral augmenta el seu preu. L'equip de Puigdemont ja ha fet una prospecció en el partit sobre la disponibilitat per emprar la marca electoral, però difícilment el partit acceptarà un altre "trágala" i, si Puigdemont no es pot presentar, la llista "no serà la del president", sostenen . La seva intervenció d'ahir a la reunió del grup parlamentari a Vilafranca va acabar per desconcertar a la direcció del partit", assegura 'La Vanguardia'.

Puigdemont va defensar que s'està construint "un moviment polític", no només un grup parlamentari o una candidatura electoral. De fet, ha assenyalat que "s'haurà articular aviat" i va demanar "unitat i generositat". Però per al PDECat la marca cedida a Puigdemont ha de servir per augmentar la seva influència, no per matar el partit. De fet, després de l'21-D, hi va haver una allau de registres de la marca Junts impulsats per líders locals del PDECat.

L'expresident considera que "hi ha molta esperances dipositades en JxCat" i que de cara a les pròximes cites electorals, aquest moviment polític s'ha de convertir "en una eina de llarg recorregut". Puigdemont aposta per un moviment polític que representi la nova política en el seu estat més pur, que doni forma a una nova república "amb els millors valors de la humanitat". Pel que sembla, alguns dels alcaldes que també formaven part de la candidatura han demanat a Puigdemont seguir l'exemple de Junts per Catalunya, i articular les candidatures municipals sota el paraigua de "Junts per Barcelona, Junts per Tarragona, Junts per Girona, Junts per Lleida "o qualsevol municipi on es pugui articular una confluència semblant a la que, en les municipals de 2015, va acompanyar a les candidatures d'Ada Colau i Manuela Carmena.