Rajoy s'estalvia l'ajuda de 200 euros a jubilats amb casa en propietat

Concentració de pensionistes a la plaça Catalunya de Barcelona





El Reial Decret 106/2018, de 9 de març, publicat aquest divendres al BOE, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, arriba amb dos mesos de retard. La seva aplicació tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener i modifica alguns aspectes de l'esborrany inicial que va presentar el passat mes de maig, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Així, dins de les actuacions encaminades a ajudar les persones més grans de 65 anys, el Govern ha decidit suprimir l'ajuda de fins a 200 euros al mes per als pensionistes que tinguessin un habitatge en propietat i necessitin ajuda per fer front a les despeses de manteniment , comunitat o subministraments com la llum, l'aigua o el gas. Els ajuts al pagament de subministraments bàsics es limiten a llars que hagin patit un desnonament i han de ser aportades per les administracions locals.

Segons publica aquest cap de setmana el diari digital 'El Confidencial', al primer esborrany del pla, Foment fixava que podrien beneficiar-se d'aquest ajut aquelles persones majors de 65 anys que tinguessin una casa en propietat com a residència habitual i permanent, un patrimoni inferior a 100.000 euros i uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) que està fixat actualment en 7.519 (14 pagues), per la qual cosa estaria limitat a uns ingressos màxims de 22.558 euros.





La decisió de suprimir del pla aquest ajut se suma al descontentament i indignació dels pensionistes que el passat 22 de febrer es van manifestar als carrers "contra les pensions de misèria", exigint una pujada de les pensions davant la pèrdua de poder adquisitiu en els últims anys. I va anar en augment quan el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, destacava l'alt percentatge de jubilats espanyols que té casa en propietat, un factor important, segons ell, "a l'hora de valorar les pensions". Per Linde, "això té un efecte sobre la pensió real de jubilació molt important perquè no és igual pagar un lloguer de 500 euros al mes de pagar una despesa de comunitat de 100 euros".

EL PLA SOL CONTEMPLA AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

El text aprovat pel Govern i publicat al BOE exposa les mesures per a aquest col·lectiu social que es limitaran a aquells que necessitin un habitatge de lloguer. Així, el pla contempla dos supòsits:

1.- Aquelles persones que, en la data de la sol·licitud, tinguin més de 65 anys d'edat, podran optar a una ajuda de fins al 50% de la renda mensual que hagin de satisfer pel lloguer del seu habitatge habitual i permanent. El mateix percentatge fixat per als menors de 35 anys. Per poder rebre aquestes ajudes, això sí, han de complir els mateixos requisits que qualsevol altre ciutadà i podran rebre la subvenció durant tres anys.

Per exemple, els ingressos hauran de ser inferiors a tres vegades l'IPREM. Aquest llindar serà de 4 vegades l'IPREM (30.076 euros) en el cas de famílies nombroses i si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades l'IPREM (37.595 euros) quan es tracti de persones amb determinats graus de discapacitat. L'habitatge arrendat ha de ser el domicili habitual i permanent i no podran accedir a aquests ajuts si són propietaris d'un altre habitatge o tinguin l'usdefruit de la mateixa, llevat que puguin acreditar que no poden disposar de la mateixa per causes alienes a la seva voluntat (divorci , separació ...).

L'import dels lloguers no podrà superar els 600 euros mensuals -900 euros en casos justificats-, de manera que l'ajuda podria arribar fins a 300 euros al mes -3.600 euros a l'any. En aquells casos en què el lloguer arribi fins a 900, l'ajuda es podria incrementar fins al 30% de la renda mensual en el tram comprès entre 601 i 900 euros de renda. És a dir, fins a un màxim de 90 euros. Això vol dir que, en total, les ajudes podrien arribar fins a un màxim de 390 euros al mes, 4.680 euros a l'any.

2.- D'altra banda, el pla preveu un programa específic per a fomentar la construcció d'habitatges adaptats per a gent gran i persones amb discapacitat, amb instal·lacions i serveis. Però aquests habitatges no sortiran a la venda, sinó que seran explotades en règim de lloguer o cessió en ús per empreses privades, que són les que rebran les subvencions per part del Govern per a la seva construcció o rehabilitació. Això sí, hauran de destinar-les al lloguer per un termini mínim de 40 anys.

El preu del lloguer o de la cessió en ús de l'habitatge serà proporcional a la seva superfície útil i, en tot cas, igual o inferior a 9,5 euros per metre quadrat de superfície útil d'ús habitatge. Així, per exemple, per a un habitatge de 80 metres, el lloguer màxim no podrà superar els 760 euros mensuals. Els ingressos de l'arrendatari, en aquest cas, han de ser inferiors a 5 vegades l'IPREM (37.595 euros).

Finalment, el beneficiari no podrà disposar, en el moment d'habitar l'habitatge, d'habitatge propi o en usdefruit i el seu patrimoni, als efectes de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de ser inferior a 200.000 euros. A aquests efectes, no es considerarà que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament.