El PSC assenyala a Puigdemont i a Comín com "els responsables del bloqueig"

Salvador Illa, secretari d'Organització del PSC





El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha acusat aquest diumenge al diputat de JxCat Carles Puigdemont i al d'ERC Toni Comín de ser "els responsables del bloqueig" en la política catalana per no renunciar al seu escó, el que, al seu judici, ha donat la clau de la investidura a la CUP.

"Puigdemont i Comín, amb el seu personalisme i la seva negativa a renunciar al seu escó, han donat la clau de la investidura a la CUP, que intenta empènyer Catalunya cap al desastre", ha afirmat Illa en declaracions als mitjans.

En aquest sentit, demanen que s'acabin els enganys, que s'accepti el "principi de realitat" i que hi hagi com més aviat un Govern que respecti la legalitat i que afronti els problemes dels catalans.

També ha insistit que la persona que opti per ser president de la Generalitat ha de tenir la possibilitat d'exercir aquest càrrec en plenitud de funcions i ha assegurat que fins ara els partits independentistes "han proposat a persones que no reuneixen les condicions per poder fer aquest treball a Catalunya".

En relació a la situació de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí, que ha abandonat Bèlgica i s'ha reincorporat a la Universitat de Saint Andrews al Regne Unit, ha assegurat que "Catalunya no la trobarà a faltar".

Illa ha reiterat que al seu partit els sembla molt difícil i improbable que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg pugui acceptar el recurs d'empara presentat pel president del Parlament, Roger Torrent, perquè, segons ell, el TEDH només accepta casos quan s'ha esgotat la possibilitat de recursos a la jurisdicció espanyola.