El Girona segueix imparable i derrota a un desordenat Esportiu

El Girona FC s'ha imposat al RC Deportivo a Montilivi (2-0) en el partit inaugural de la vintena vuitena jornada de Laliga Santander, un resultat que li permet dormir en posicions europees i que condemna a l'quadre gallec a quedar-se una setmana més en llocs de descens.





En dues jugades a pilota parada, una a cada banda, els de Pablo Machín van sentenciar a un quadre corunyès que, si tretzena jornada consecutiva sense guanyar, roman en la penúltima plaça de la taula amb 19 punts, a dos de la zona de salvació . Mentrestant, els catalans (43) arrabassen momentàniament la sisena posició al Vila-real (41).





Els de Clarence Seedorf, incapaços de dotar al seu joc de fluïdesa davant un rival ben ordenat, van pagar la seva feblesa defensiva molt aviat; en el minut 21, en una falta lateral lluny de l'àrea botada per Alex Granell, Christian Stuani va recollir el rebuig de Rubén a un cop de cap de Bernardo per anotar el seu quinzè gol a Laliga aquesta temporada.





El mateix Bernat es va encarregar, a tocar del descans, de desbaratar l'ocasió més clara dels deportivistes quan Andone es disposava a colpejar, però després del pas per vestidors els de Machín van sentenciar, just després d'un avís de Maffeo. Una nova acció a pilota aturada posada en joc per Granell va arribar a Juanpe, que només va haver rematar de cap al fons de la xarxa (min.57) per deixar els tres punts a Montilivi.