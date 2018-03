Un nou centre de salut mental per a menors tutelats funcionarà aquest estiu a Barcelona

Menors tutelats en un centre d'acollida





Un nou centre de salut mental per a menors tutelats preveu obrir a Barcelona en els propers mesos, amb l'objectiu que estigui en funcionament a l'estiu. El centre respondrà així a una necessitat de tractaments específics per als menors de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat, després que sindicats i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, diguéssin d'ampliar el suport per a les problemàtiques de salut mental, addiccions i altres trastorns de conducta.

En declaracions a Europa Press, la Conselleria de Salut de la Generalitat s'ha limitat a admetre que actualment està treballant per poder oferir aquests serveis "com més aviat possible".

Fonts sindicals han assenyalat que és positiu "diversificar recursos per a la infància", a l'espera de conèixer més detalls sobre el personal que ho integrarà i els recursos i places de què disposarà, i han reiterat la necessitat de crear més places en centres davant la saturació dels actuals.

L'adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, ha lamentat que, actualment, no existeix un centre públic amb aquesta especificitat, i ha celebrat la iniciativa, amb reserves a l'espera de conèixer més detalls sobre el seu funcionament.

La manca de més recursos per salut mental en la infància genera que molts nens tutelats estiguin en centres no específics, sense una supervisió especialitzada, cosa que els sindicats han vinculat amb un augment d'agressions.