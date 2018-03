Junqueras demana a la CUP que "s'impliquin i formin part de la solució, no del problema"

Oriol Junqueras amb Anna Gabriel (EFE)





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat a la presó d'Estremera, ha demanat aquest diumenge a la CUP que "s'impliquin i formin part de la solució, no del problema".

En una entrevista d'El Punt Avui recollida per Europa Press, ha reclamat que la CUP ha d'ajudar a la resta de l'independentisme, ja que creu que, "si hi són, el reforcen" i si no ho debiliten.

Junqueras també ha reiterat la necessitat de sumar adeptes a l'independentisme i ha assegurat que no veu futur dins l'Estat: "No som República però ho acabarem sent si una majoria democràtica prou sòlida ho vol. El que no veig és futur dins del Regne d'Espanya, sincerament".

Així mateix, ha sostingut que l'independentisme ha d'aconseguir "una sòlida majoria política, transversal, que superi l'aliança conservadora que vol paralitzar tots els canvis".

Preguntat per si hauria d'haver estat ell el candidat a la Presidència de la Generalitat després de la renúncia de Carles Puigdemont, ha rebutjat opinar sobre això i ha defensat que "ERC és generosa, sempre ho ha estat", i que la prioritat és formar Govern i no els noms.