Trobat el cos de Gabriel i detinguda l'actual parella del pare

Gabriel Cruz va desaparèixer fa 12 dies





El cos del nen Gabriel Creu desaparegut fa 12 dies ha estat trobat aquest diumenge, segons fonts de la investigació. La parella del pare, anomenada Ana Julia, ha estat detinguda per la seva vinculació amb la desaparició del menor.





L'únic rastre trobat del menor va ser la samarreta interior que suposadament portava el nen i que va trobar la núvia del pare del nen en una de les batudes de muntanya, quatre dies després de la seva desaparició.





La peça era al Barranc de les Àguiles, en Les Negres, en l'itinerari pel qual se solen veure hippies de tot pelatge que des de fa anys viuen assentats a la famosa Cala de Sant Pere. Allà, al fons del barranc, al costat de la depuradora. Bussos, gossos, helicòpters, bombers, protecció civil, voluntaris, agents de la guàrdia civil, periodistes.





Segons ha informat el Ministeri de l'Interior, Anna, a la qual la Guàrdia Civil va interrogar dimecres passat, va ser detinguda quan transportava el cadàver del petit al maleter del seu cotxe.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha transmès als pares del petit el seu sentiment de profund dolor i commoció pel hallazgo.En aquests dies, les àrees de recerca a Las Hortichuelas i els seus voltants s'havien rastrejat no una sinó en diverses ocasions a fi d'evitar passar per alta el més mínim indici que pugui donar una mica de llum sobre el misteri de la desaparició de Gabriel. Avui mateix, professionals i especialistes treballaven en 400 punts d'interès com basses i pous per a localitzar.