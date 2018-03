La Guàrdia Civil es va centrar sobre Ana Julia després de trobar la samarreta de Gabriel

Ana Julia, a la dreta, amb els pares de Gabriel (ATLAS)





La troballa de la samarreta interior amb ADN de Gabriel Creu augmentar les sospites sobre la possible implicació de l'entorn familiar en la desaparició del menor, segons confirmen a Europa Press fonts de la investigació. Les indagacions policials es van centrar especialment en Ana Julia Quezada, l'actual parella del pare del nen, que va ser la persona que va trobar aquesta peça.

Ana Julia Quezada ha estat detinguda aquest diumenge quan transportava al maleter d'un cotxe el cadàver del menor. L'arrest s'ha produït dotze dies després que es perdés el rastre de Gabriel en el camí que uneix les cases dels seus avis i els seus oncles a Las Hortichuelas de Níjar, una pedania d'Almeria que es va convertir el passat 27 de febrer, vigília del dia d'Andalusia, en el 'punt zero' de la investigació de la Guàrdia Civil.

Després d'unes primeres hores de confusió, les proves d'ADN van confirmar que la samarreta pertanyia a Gabriel. Es tractava de la primera pista concreta sobre el nen. Els investigadors de la Guàrdia Civil van guardar silenci sobre els dubtes que envoltaven a aquesta troballa alhora que recollien dades sobre la possible implicació d'Ana Julia a la desaparició.

No explicaven que la peça trobada per la parella del pare hagués aparegut en una zona que havia estat inspeccionada per voluntaris i especialistes per trobar-se a tan sols quatre quilòmetres de Les Hortichuelas. La samarreta interior no figurava entre el llistat detallat que van donar els pares per ajudar en el rastreig i tampoc semblava haver patit especialment el deteriorament després de dies de pluges i mal temps a la zona.

Fins a la seva detenció, A na Julia Quezada havia participat en les nombroses batudes per buscar a Gabriel. Va publicar en el seu perfil de xarxes socials diversos missatges i fins i tot va fer declaracions als nombrosos mitjans de comunicació que es van desplaçar a la zona. L'1 de març va explicar a una reportera de 'La Mañana' de TVE que havien ensenyat al nen que cridés si se li acostava un desconegut.

"Aquest mateix matí vam estar esmorzant i va sortir la conversa. L'àvia i jo. Li vam dir: 'Tu si veus un desconegut corre, eh, no et paris'. I ves per on, aquest mateix dia va desaparèixer el nen", va assegurar a aquest programa de televisió després d'interrompre unes declaracions d'Ángel Cruz, el pare de Gabriel.

Igual que Ángel i Patricia Ramírez, els pares de Gabriel (tots dos es van separar encara que van reconèixer des del primer moment que tenen una bona relació), Ana Julia donava detalls sobre la personalitat del menor, negant la possibilitat que s'hagués anat sol per la seva pròpia voluntat. "Gabriel només no se n'aniria. No s'allunyava, marxava de casa mitja hora i tornava. Li deies una hora i tornava", ha apuntat.

A L'ESPERA D'UNA FALLADA D'ANA JULIA





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha demanat aquest diumenge respecte per les "hores transcendentals" de la investigació "minuciosa" de la Guàrdia Civil. La detinguda es trobava a última hora del matí d'aquest diumenge en dependències de la Comandància d'Almeria. Des de divendres, quan li van prendre declaració, els agents de l'Institut Armat havien muntat un dispositiu a l'espera que Ana Julia cometés un error.

Diversos cotxes l'han seguit aquest diumenge fins a La Pobla de Vícar, a uns 80 quilòmetres a l'oest de les Hortichuelas. Quan es trobava a punt d'entrar en un garatge d'un bloc de pisos l'han tret del turisme i emmanillat. Al maleter del turisme portava el cos sense vida de Gabriel. Ara es tracta de determinar si en el segrest i mort del petit Gabriel va participar aquesta dona o hi ha altres persones implicades.

La Guàrdia Civil ha pres declaració a nombrosos familiars i veïns, entre ells a Diego Miguel FZ, que va ser detingut el dimecres 28 de febrer i va interrogat en dependències policials. Portava dos anys assetjant la mare del nen, Patricia Ramírez, que sempre el va desvincular de la desaparició.

Aquest home va romandre gairebé 72 hores detingut i el jutge el va enviar a la presó per saltar-se la ordre d'allunyament. El mateix Ministeri de l'Interior va explicar que havia "manipulat" la polsera telemàtica que controlava que no s'acostés a Patricia.





En total, a la recerca de Gabriel han arribat a participar uns 2.600 voluntaris i 1.500 professionals, repartits durant totes les jornades de cerca.