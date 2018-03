Centenars de persones i nombroses personalitats diuen el seu últim adéu a Elías Yanes

Capella ardent de l'arquebisbe Elías Yanes





Centenars d'aragonesos i nombroses personalitats del món de la cultura i de la política estan passant aquest diumenge a la capella ardent de l'arquebisbe emèrit de Saragossa i expresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Elías Yanes, al Palau Arquebisbal de la capital aragonesa.

En concret, la capella s'ha instal·lat al Saló del Tron, lloc que compta amb un retrat d'Elías Yanes realitzat per la pintora Isabel Guerra. El cos de l'arquebisbe emèrit de Saragossa ha estat revestit amb els ornaments sacerdotals (alba, cíngol, estola i casulla) i amb algunes de les insígnies pontificals, com l'anell pastoral, pal · arquebisbal i creu pectoral, mentre que la mitra i el bàcul estan al costat del fèretre. Als seus peus, un mantell de la Verge del Pilar ia les seves mans, un rosari.

La sala s'ha obert al públic a les 12.00 hores, i al lloc ha acudit l'arquebisbe de Saragossa, Vicente Jiménez Zamora, qui, acompanyat pels familiars, ha resat un respons. Després, s'han anat congregant diferents personalitats i ciutadans que han volgut acomiadar-se.

Així, durant el matí han passat més de 1.000 persones, entre ells el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán; l'expresident de l'Executiu autonòmic, Hipólito Gómez de las Roces; el diputat del PP a les Corts d'Aragó, Modest Lobón; el president del Partit Aragonès, Arturo Aliaga; el Justícia d'Aragó, Fernando García Vicente; el director de Càritas Diocesana de Saragossa, Carlos Gómez Bahillo, i el director científic de l'Alma mater, Domingo Buesa.

Al Saló del Tron s'ha col·locat un llibre de condol. El primer a signar en ell ha estat l'arquebisbe de Saragossa, Vicente Jiménez Zamora. Per a aquesta ocasió, s'han preparat dos toms, amb l'objectiu que tots els ciutadans que s'acostin a la capella ardent puguin deixar la seva rúbrica. Tot i això, fonts de l'Arquebisbat de Saragossa han assenyalat que l'afluència de ciutadans que s'acosten a acomiadar-se de Yanes està sent "massiva" i supera "totes les expectatives" que tenien.

En aquest llibre de condol també ha escrit unes paraules el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, que ha plasmat que Elías Yanes va ser "un home de l'Església, de sòlids principis religiosos i humanistes". A més, ha recordat la forma en què va ser nomenat bisbe.

Per la seva banda, el president del Partit Aragonès, Arturo Aliaga, ha qualificat Yanes de "aragonès molt il·lustre" i ha destacat la seva coherència, serietat i la seva influència "en el món religiós aragonès i espanyol". Per això, ha subratllat que cal acomiadar "com es mereix".

L'expresident del Govern d'Aragó, Hipólito Gómez de las Roces, ha explicat que li ha deixat un missatge a Yanes en el llibre de condol en què li ha demanat que faci "el possible" perquè es tornin a trobar "al cel "i així poder tornar a conversar.

A la tarda d'aquest diumenge, passades les 19.30 hores, està previst que acudeixi el Cabildo Metropolità en corporació a Saló del Tron del Palau Arquebisbal, per resar solemnement unes pregàries pel difunt. La capella ardent romandrà oberta fins a les 20.00 hores i el dilluns de 9.00 a 11.30 hores, pot ser visitada per totes les persones que així ho desitgin. Els ciutadans han d'accedir al lloc per l'escala imperial del Palau.

FUNERAL I SEPULTURA A LA BASÍLICA DEL PILAR





Dilluns es traslladarà el cos d'Elías Yanes de la catedral basílica de Nostra Senyora del Pilar, on serà la missa funeral i la sepultura a la cripta en la qual descansen les restes mortals dels personatges il·lustres de la ciutat. L'últim funeral d'un arquebisbe de Saragossa a la basílica va ser el de monsenyor Rigoberto Domènech, el 1955.

En concret, a les 11.30 hores d'aquest dilluns, un cop clausurada la capella ardent, es procedirà al segellat del fèretre, i la comitiva fúnebre s'encaminarà fins a la catedral basílica de Nostra Senyora del Pilar, a la qual accedirà per la 'Porta Baixa ', on serà rebut pels bisbes, arquebisbes i cardenals concelebrants.

La presidència litúrgica li correspon a l'arquebisbe metropolità de Saragossa, Vicente Jiménez Zamora. Els concelebrants principals seran els cardenals Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal Espanyola, i l'aragonès Juan José Omella, qui va ser bisbe auxiliar de Saragossa i, actualment, és arquebisbe de Barcelona.

Després d'una oració a la porta del temple, començarà la processó fins al 'altar major', on se celebrarà la missa exequial. En arribar, s'encendrà el ciri pasqual i es dipositaran sobre el fèretre la casulla i la mitra, el bàcul pastoral i el evangeliari. La missa, en la qual l'homilia serà pronunciada per l'arquebisbe de Saragossa.

Acabada la missa, s'organitzarà una altra processó cap a la cripta. Abans de baixar a ella, es realitzarà el ritu anomenat 'últim adéu al cos del difunt' i es cantarà la jaculatòria 'Beneïda i lloada sigui', recomanant l'ànima de monsenyor Yanes a la protecció de la Mare de Déu del Pilar.

Finalment, es baixaran les restes mortals de l'Arquebisbe emèrit a la cripta, on en la intimitat rebran cristiana sepultura, en el nínxol més elevat del 'costat de l'evangeli', just al costat del braç dret de la creu que presideix la capella mortuòria.

Durant tots els ritus, seran els seminaristes de Saragossa qui ocupin els ministeris litúrgics. La part musical, sota la direcció del mestre Berdejo Marín, anirà a càrrec de l'escolania d'Infants del Pilar i el cor del Seminari Metropolità, reforçat per l'ocasió per algunes veus greus de la capella musical La nostra Senyora del Pilar. L'organista serà el titular del Pilar, Juan San Martín.

PREGÀRIA I ESTUDI DESPRÉS DE LA SEVA RENÚNCIA L'ANY 2005





Elías Yanes (La Palma, 1928), va morir aquest divendres, 9 de març, a les 23.20 hores, als 90 anys d'edat a la seva residència de la capital aragonesa, després d'un continu debilitament a causa de l'edat, segons ha informat el Arquebisbat de Saragossa.

Després de l'acceptació de la seva renúncia a la seu metropolitana de Saragossa, per part de sant Joan Pau II, a l'abril de 2005, va mantenir una gran activitat, fins al primer semestre del 2015, en què es va retirar de la vida pública, consagrant a la oració i l'estudi.

Poc abans de morir, va rebre de mans del seu secretari, el sacerdot Antonio González Mohino, la 'indulgència plenària'. Uns dies abans havia rebut la 'unció dels malalts' i el 'viàtic'.