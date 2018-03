La ANC expressa la seva sorpresa i indignació davant la falta d'acord per pactar un Govern

Jordi Pairó del secretariat de l'ANC aquest diumenge a la manifestació de Barcelona (ANC)





L'ANC ha retret aquest diumenge a JxCat, ERC i la CUP que encara no hagin arribat a un pacte de Govern per començar la legislatura i impulsar la República i els ha exigit explicacions per això: "Què cony està passant? Què no es ens està dient?" .

Ho ha dit el membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Jordi Pairó, en els discursos de la manifestació que ha convocat l'entitat per exigir que l'independentisme pacti un Govern, i ha expressat "sorpresa i indignació" perquè encara no s'hagi fet.

Ha lamentat que els partits independentistes hagin renunciat per ara a investir als dos candidats que s'havien proposat, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez: "El Parlament no pot estar condicionat per l'Estat. Si el Parlament vol decidir sobiranament el president de la Generalitat, es fa i punt".

També ha criticat que ERC --sense esmentar explícitament al partit d'Oriol Junqueras-- defensés la necessitat de formar un Govern que sigui 'efectiu' quan va expressar els seus dubtes sobre investir Carles Puigdemont: "Un candidat efectiu? Un aprovat per l'Estat espanyol?", s'ha preguntat Pairó.

L'ANC al·lega que sempre ha estat al carrer quan se li ha demanat defensar el procés sobiranista, i ara exigeix correspondència en els partit independentistes quan és des de l'entitat que se'ls reclama un missatge inequívoc: un Govern i una República.

"Veiem que algú s'ha oblidat de la força del carrer. Hi serem sempre. No podem cedir ni una mica davant l'Estat i no veiem la mateixa determinació al Parlament", ha conclòs Pairó, que ha recordat que han passat més de dos mesos i mig des de les eleccions i no hi ha pacte encara.

Ha retret als tres partits que estan negociant amb "normalitat" quan, al seu parer, la situació és completament anormal ja que hi ha líders polítics sobiranistes a la presó des de fa més de quatre mesos, cosa que ha considerat intolerable.

"Volem un Govern autonòmic? No. Doncs a veure si ens posem les piles", ha exigit a JxCat, ERC i la CUP, partits que han acudit a la manifestació i que han escoltat els retrets des de la mateixa capçalera de la marxa.

REIVINDIQUEN QUE S'HAN PARTIT LA CARA PER LA INDEPENDÈNCIA





Les crítiques de l'ANC s'han remuntat al 27 d'octubre: Pairó ha explicat que van sortir al carrer per defensar la República, però el 28 van veure que el que passava "realment", en al·lusió al fet que el Govern va renunciar a implementar la independència.

L'entitat sobiranista ha reivindicat que fins i tot li han arribat a "partir la cara" per defensar la independència, com en la càrregues policials de l'1 d'octubre, per la qual cosa ara exigeix veure en els tres partits una reciprocitat i jugar-se-també per l'Estat català .

Pairó ha avisat JxCat, ERC i la CUP que seguiran mobilitzats hi hagi o no acord, ja que ha considerat ineludible implementar la independència: "Els carrers han fet un exercici de sacrifici i de compromís. Res calmarà la set de la República als carrers ".

"Reprenguem el camí del 27 d'octubre, comencem a desenvolupar la República ara. República ara!", Ha proclamat Pairó per tancar el seu discurs.

MAJORIA PARLAMENTÀRIA PER LA INDEPENDÈNCIA





També ha intervingut el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, per defensar que les eleccions catalanes del 21 de desembre van llançar una nova majoria parlamentària que permet seguir impulsant la independència: "No som ni ens sentim ciutadans del Regne d'Espanya".

A diferència d'Pairó, Alcoberro ha evitat els retrets directes als partits, però sí que ha lamentat que renunciessin a investir Puigdemont per les traves que va posar l'Estat: "Només Parlament pot escollir a través d'una majoria clara la persona que té de fer càrrec de la Presidència".





45.000 PERSONES RECLAMEN UN GOVERN I LA REPÚBLICA





Milers de persones, 45.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per demanar que es formi més aviat possible un Govern de signe independentista que implementi la República declarada pel Parlament el 27 d'octubre de 2017.





La marxa l'ha convocat l'ANC sota el lema 'República, ara' i ha comptat amb representants dels tres partits que, precisament, des de fa més de dos mesos estan immersos en les negociacions per donar a llum un Executiu català: JxCat, ERC, i la CUP.





Amb predomini de banderes independentistes, l'estelada, s'han corejat consignes a favor de la independència i en defensa dels "presos polítics", en allusió a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i el candidat a la Presidència de la Generalitat , Jordi Sànchez (JxCat).





No obstant això, els missatges que han predominat han estat d'avís als partits independentistes perquè no es demorin més en arribar a un acord de Govern i aplicar un full de ruta que recuperi el camí de Catalunya cap a la independència.





'Volem acord', 'El poble mana, el Govern obeeix', 'Exigim república', 'A què espereu, volem República', 'Unitat, unitat, unitat', 'Partits independentistes ¿A què espereu?' i 'Ni un pas enrere', són alguns dels lemes i consignes que han predominat en la marxa.





ELS DIRIGENTS INDEPENDENTISTES TAMBÉ HI EREN





Tots els partits destinataris de les advertències han estat en primera fila: JxCat amb els diputats Josep Costa, Josep Rull i Jordi Turull; el PDeCAT amb l'exconsellera Neus Munté; ERC amb la diputada Carme Forcadell i l'eurodiputat Jordi Solé, i la CUP amb els seus parlamentaris Carles Riera i Natàlia Sànchez.





Tots han parlat abans de començar la marxa i, per tant, abans de rebre els retrets de l'entitat sobiranista, i han coincidit a mostrar la predisposició a arribar a un pacte de Govern com més aviat per elegir un president i mantenir el full de ruta cap a la independència.





També s'ha visualitzat que es mantenen les diferències, ja que la diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha criticat que la proposta d'acord de JxCat i ERC per a la investidura "respon a un marc autonòmic" i no difereix molt de la proposta que ja van rebutjar la setmana passada.





El diputat de JxCat i vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha defensat que Jordi Sànchez té "tots els drets per ser president", mentre que el dirigent d'ERC, Jordi Solé, ha admès que és urgent formar Govern i sumar més gent a l'independentisme .





La manifestació s'ha desenvolupat al passeig Colom, el passeig Isabel II i l'avinguda Marquès de l'Argentera, i és l'última impulsada per l'actual direcció de l'ANC; el 17 de març l'entitat ha convocat eleccions per renovar els seus dirigents.