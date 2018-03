La vanitat malaltissa de Puigdemont

"L'orgull que s'alimenta amb la vanitat acaba al menyspreu", deia Benjamí





La vanitat personal, professional o política ve a ser, pels que la practiquen, un complex de superioritat, però en veritat només és un complex d'inferioritat malaltissa, perquè pensen els que la posseeixen que sense ells, el món és un caos; són els més millors en tot.





Puigdemont fa ja molt de temps que està patint un atac agut de vanitat perquè es creu el centre, del món, el qui hauria alliberat un país oprimit i l'únic polític capaç de dirigir telemàticament un país que ell ha convertit en sainet.





No li importa enfrontar-se amb el seu propi partit i amb els altres partits de l'arc independentista. Per a això compta amb dos camicaces, elegits pel mateix; el periodista del grup Godó, Eduard Pujol i Elsa Artadi, dos personatges que només atenen les ordres de Puigdemont i es passen al PDeCAT pel somriure profident.





Puigdemont que va imposar a un altre dels seus homes de confiança, Jordi Sánchez com a substitut seu per a president de la Generalitat, sabent que la seva decisió era impossible, diu ara que no li importa gens la convocatòria d'unes noves eleccions i envia un missatge directe al partit que el va portar a la presidència de la Generalitat, això sí, proposat per Artur Mas ia la pròpia ERC. Si no se segueix la seva consigna de seguir desafiant a l'Estat, i que les conseqüències es les Papin els que són aquí -inclòs el obedient president del Parlament de Catalunya - doncs a eleccions, pensant que la gent ho va a encimbellar com el gran Napoleó.





L'amenaça no es queda només aquí, sinó que està disposat a crear un nou partit, liderat per ell mateix, per deixar plantat als seus companys del PDeCAT després d'haver-los ficats en embolic monumental en el qual es troben ell i de passada coaccionar més a els republicans. Per això compta amb la inestimable ajuda dels cuperos, que només estan feliços en situacions de fressa i confrontació.





Els temps s'estan esgotant, la situació no pot donar molt més de si i en els propers dies es posa a la taula el pla C, o Mariano Rajoy convoca noves eleccions per intentar treure del sense sentit la situació política que s'està vivint en una Catalunya en la qual tots estan esperant que es produeixi un miracle, perquè l'oposició política i social tenen una actitud de com si el tema no anés amb ells.





"Home tot vanitat i fantasia, el rei de la tonteria.", Diu un refrany popular