Jordi Sánchez renúncia a apel·lar a Estrasburg i presentarà recurs al Suprem

La defensa de Jordi Sànchez renunciarà per ara a presentar una demanda de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg per defensar que el candidat de JxCat pugui ser investit com a president de la Generalitat pel Parlament, han explicat a Europa Press fonts coneixedores.



Segons publica el diari 'Ara', l'estratègia de la defensa, encapçalada per l'advocat Jordi Pina, finalment serà presentar un recurs davant la Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no deixar a Sànchez acudir al ple del Parlament.



La defensa Sànchez va anunciar divendres, després de conèixer-se la decisió de Llarena, que aniria a Estrasburg, però finalment s'ha replantejat aquest pas i acudiran de nou al Suprem: "És ara la millor opció", sostenen la mateixa fonts.



La decisió de Llarena de no concedir la llibertat a Sànchez ni donar-li un permís per a acudir presencialment al Parlament va suposar el divendres que el president de la Cambra, Roger Torrent, decidís ajornar el ple d'investidura fixat per aquest dilluns 12 de març a les 10 hores .



Tant els lletrats del Parlament com el Tribunal Constitucional han defensat recentment que la investidura de qualsevol candidat ha de passar obligatòriament per que estigui present en el ple, per aquest motiu hagi quedat frenada la investidura de Puigdemont primer, i la de Sànchez després.