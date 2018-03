Lluís Salvadó queda a diposició del que decideixi ERC

El diputat d'ERC al Parlament Lluís Salvadó ha lamentat aquest diumenge que hagi quedat com "un miserable masclista" i ha assegurat que, tot i que no sap què decidirà en les pròximes hores, està a disposició del que consideri el seu partit.



Ho ha dit en una publicació en el seu compte de Facebook recollida per Europa Press, després que es filtrés una conversa telefònica en què, sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament, conclou que cal triar "a la qual tingui els pits més grosses ".



Això ha provocat les crítiques de tots els partits, fins i tot de dirigents d'ERC com Marta Rovira, i alguns han demanat la seva dimissió.



Ha expressat el seu rebuig al llenguatge masclista i la cosificació de la dona, i ha lamentat quedar com un masclista després de tants anys de militància: "Em fot, i molt, que després de 30 anys de militància activíssima en els valors republicans i de lluita contra totes les discriminacions hagi de passar per un miserable masclista ".



Salvadó, que ja va demanar disculpes el divendres, ha sostingut que aquesta conversa està "descontextualitzada" i ha criticat que es filtrés el dia després del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.



"Una conya de molt mal gust que ningú dels que l'ha sentit ha desxifrat el significat real perquè forma part d'un codi personal de vivències compartides entre dues persones que es coneixen profundament i saben que ni un ni l'altre pensen ni han fet mai el que estan dient ", ha assegurat.



A més, ha explicat que els polítics investigats pel procés independentista estan "sotmesos a una pressió brutal pels poders d'un Estat disposat a tot" i que les seves forces per continuar estan començant a flaquejar.



Salvadó ha recriminat que, segons ell, aquesta filtració forma part de l'estratègia de l'Estat contra alguns dirigents del procés independentista, com ell i el també diputat d'ERC Josep Maria Jové: "L'última (filtració) intenta desmontarnos políticament i personalment, encara que ell ni tan sols participa ".