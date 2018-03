Pessic torna la confiança al Barça i aconsegueix la victòria del derbi

El FC Barcelona Lassa es va menjar el Madrid amb un desplegament defensiu i d'encert. / FOTO: @FCBbasket





El FC Barcelona Lassa va fulminar (94-72) al Reial Madrid aquest diumenge a la jornada 22 de la Lliga Endesa celebrada al Palau Blaugrana, una nova dosi de confiança de cara al desenllaç de la temporada a costa del líder i etern rival, com ocorregués a la Copa del Rei i dues setmanes després d'un altre Clàssic ben diferent a l'Eurolliga.





Svetislav Pesic va corregir errors pel que fa a aquell xoc europeu en què va caure el Barça per 27 punts. De nou amb baixes però amb una altra cara ben diferent, el quadre local es va menjar el Madrid amb un desplegament defensiu i d'encert, per respondre a les victòries de Baskonia i València Basket en la segona plaça.





Un Madrid sense el lesionat Luka Doncic va encaixar la derrota més dura de la temporada, la tercera del curs de la lliga -dos davant el Barça i l'altra a Andorra--, amb la pitjor anotació. Un 2 de 20 en triples va tenir gran part de la culpa, així com la gran defensa culer i l'encert coral als locals, amb Heurtel (21 punts i 22 de valoració) i Oriola (17 i 20) destacats.





La necessitat dispar va semblar clau en el cinquè Clàssic de la temporada. Un Madrid còmode en el liderat amb un matalàs de cinc victòries va començar adormit, davant un Barça disposat a seguir creixent amb Pesic i aconseguir la millor posició de lliga possible. Un quintet de circumstàncies, per les baixes de Hanga, Sanders i Séraphin, va funcionar als locals (19-6).





La defensa culer va ser més ferro encara als peus blancs, incapaços de trobar ritme, ni encert als canells. Va reaccionar el quadre de Laso i va provocar quatre minuts sense anotar en els blaugrana, per maquillar el primer parcial. No obstant això, l'intercanvi de cistelles va destacar als de Pesic, amb l'encert de tres d'Koponen, Ribas i Heurtel, per anar-se'n de 16 al descans (45-29).





Després del descans, el Madrid va confirmar el seu mal dia. Els de Laso van anotar una cistella de camp en el tercer quart i van ampliar el seu desastre en el triple a 1 anotat de 17 intents. Moerman va liderar el tercer assalt culer, per afermar la vintena d'avantatge en el marcador i redoblar l'instint local de fulminar l'etern rival.





I és que no va voler aixecar el peu al Barça, com no ho va fer el Madrid fa dues setmanes, per tancar una victòria --la major sobre els blancs en els últims nou anys-- que redobla la confiança culer a buscar la reconquesta de lliga. Un avís per a un Madrid líder encara sobrat però amb l'exigència de l'Eurolliga que no té un Barça ja sense opcions.