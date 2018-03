Esquerdes entre l'empresariat que dóna suport al procés

Jaume Roures dirigeix Mediapro





Gran part dels empresaris catalans d'ideologia nacionalista que van impulsar el procés i van donar el seu suport a Artur Mas i Carles Puigdemont comencen a desmarcar-se de l'independentisme.





Més en privat que en públic, fan marxa enrere just quan els partits sobiranistes treballen per nomenar un nou Govern.





És el cas, per exemple, de Jaume Roures, soci i administrador de Mediapro; de Ferran Rodés, president del diari Ara; de Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola European Partners, la major embotelladora a Europa del gegant dels refrescos; d'Eloi Planes, el conseller delegat de Fluidra; d'Artur Carulla, el president d'Agrolimen, el grup d'empreses propietari de Gallina Blanca, o fins i tot de Víctor Grifols, antic capdavanter de l'independentisme i president no executiu de la farmacèutica Grifols, publica 'El Economista'.





Un dels casos més significatius és el de Jaume Roures. La Guàrdia Civil ha situat el fundador de Mediapro en el Comitè Executiu que apareixia en el document denominat Enfocats, considerat el full de ruta del procés per a la declaració d'independència de Catalunya i confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.





Roures va habilitar un centre de premsa perquè el Govern català informés sobre el desenvolupament i el resultat del referèndum il·legal.





RODÉS





Ferran Rodés, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, fundador, accionista de referència i president del diari independentista Ara, i actualment també sota la lupa de l'Agència Tributària pels pagaments rebuts de la Generalitat.





L'empresari, la família ha estat lligada històricament al grup de publicitat Havas, ha arribat a escriure un article al diari que presideix i que havia defensat a capa i espasa la independència en el qual es mostrava contundent davant els radicals: "Veig la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) com un parany colossal, que satisfà l'independentisme més inflamat, els del tenim pressa, però que posa en un carreró sense sortida al president, al moviment que lidera ia tots els catalans ".





Rodés va fundar el diari Ara, entre altres, juntament amb la família Carulla, la propietària del grup Agrolimen, que comercialitza, entre altres, la marca Gallina Blanca. Els Carulla han mostrat des de l'inici del procés separatista seu suport a Artur Mas, significant així en favor del nacionalisme.





De fet, igual que ha passat ara amb Rodés, l'Agència Tributària ha exigit també a la Generalitat que determini els pagaments, ajudes i subvencions realitzats a Agrolimen a canvi del seu suport.





En privat, però, el president d'Agrolimen, Artur Carulla, es comença a desmarcar obertament de la ruptura unilateral i fins i tot està estudiant la venda de la seva participació en Ara, periòdic que, segons creu ara, hauria radicalitzat la seva postura i en que controla encara, segons les dades del Registre, gairebé un 27 per cent del capital.





La tensió política viscuda en els últims mesos a Catalunya va provocar així mateix que Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola, hagi canviat de postura. Afí també al món nacionalista, va entrar el consell de Diplocat, l'organisme internacional de la Generalitat encarregat de defensar l'Estat propi més enllà de les nostres fronteres el 2016. El gener de l'any passat, a pocs mesos que se celebrés el referèndum i davant les crítiques rebudes decidir però abandonar-lo.





Entre l'empresariat català hi ha qui prefereix mostrar postures més tèbies. És el cas, per exemple, d'Eloi Planes, el conseller delegat de Fluidra, que figura com a soci de FemCAT, una organització de marcat caràcter independentista, molt crítica amb l'Estat espanyol. L'organització, que ha esborrat el llistat dels seus socis de la pàgina web perquè no se'ls identifiqui amb l'independentisme, defensa la superació de l'Estatut i la Constitució espanyola, sent molt crítica amb l'Estat.





Un altre empresari de caràcter marcadament independentista en els darrers anys ha estat Víctor Grifols, fundador dels laboratoris Grifols, que va deixar molt clara la seva postura davant l'expresident Artur Mas en l'any 2014 amb la consulta del 9-N.





Ara, després de portar-se part del negoci a Irlanda, assegura que si hi ha una situació d'inseguretat jurídica davant d'una DUI, traurà la seva empresa de Catalunya.