La mare de Gabriel demana "que això no acabi en ràbia" i "no es parli" de la dona detinguda

Patricia Ramírez, mare del nen de 8 anys Gabriel Cruz, que ha estat trobat mort després de desaparèixer a Almeria fa 12 dies, ha demanat aquest dilluns que el tràgic succés "no acabi en ràbia" i "que no es parli" de la dona detinguda, parella del pare i sorpresa transportant el cos del menor, perquè "no es mereix que se li de cobertura".





"En honor al 'pescadito', que ningú parli d'aquesta dona més, que no aparegui en cap lloc i que ningú faci retuits de coses de ràbia perquè aquest no era el meu fill i aquesta no sóc. Que pagui el que hagi de pagar, però que el que quedi d'aquest cas sigui la fe i les bones accions que han sortit per tot arreu i han tret el més bonic de la gent. No pot quedar tot a la cara d'aquesta dona i en paraules de ràbia", ha dit en una entrevista a Onda Cero.





En aquesta línia, ha cridat a "que no surti d'ella cap foto" ni tingui més atenció perquè "no es mereix que se li doni cobertura ni s'ho mereix Gabriel". "Vull que això acabi amb el cor de la gent calentet i no amb la ràbia que aquesta senyora ens ha sembrat", ha afirmat.





Així mateix, ha agraït "a tothom que s'ha bolcat tant en ajudar físicament" en la recerca "com en la investigació o omplint de missatges d'afecte". "No tinc paraules per agrair a tota la gent i totes les accions boniques que han sortit", ha dit Patricia Fernández, qui ha instat a col·locar a les finestres, un dia més, un "peixet" amb "una paraula bonica" en record de Gabriel.





D'altra banda, Patricia Ramírez ha aclarit que des que va desaparèixer el menor ella només s'ha mostrat al web llançada per l'entorn de la família per promoure la seva recerca, 'Tots Som Gabriel' així com en el compte de Twitter associada a la mateixa , i ha demanat als que estan suplantant la seva identitat en altres xarxes socials difonent en el seu nom imatges de dol que deixin de fer-ho.





"A aquelles persones que han estat utilitzant la meva foto pel bé de Gabriel i han fet muntatges bonics els ho agraeixo de cor, però en aquest moment hi ha persones a Facebook i Instagram que estan parlant en el meu nom, com Patricia Ramírez, i posant fotos perquè tothom comparteixi", ha denunciat.





"M'ESTAN CAUSANT DOLOR"





"Els pregaria que mirin dins del seu cor i que si us plau, no facin això perquè no sóc jo i no han de fer això, que m'estan causant dolor, perquè jo no vull veure aquestes fotos que posen de pèrdua i per descomptat, no vull que parlin per mi", ha afegit la mare de Gabriel.





Patricia Ramírez ha incidit que ella no ha posat "ni una sola foto perquè es comparteixi, ni un sol vídeo perquè es comparteixi" amb imatges de dol i de dolor i el dia que hagi de fer-ho, serà ella qui comparteixi la seva pròpia fotografia.





"Totes aquestes persones que estan utilitzant la mort del meu fill perquè les segueixin, que mirin en el seu cor, reflexionin i esborrin aquests comptes perquè ni s'ho mereix el meu fill ni m'ho mereixo jo ni s'ho mereix el seu pare, que està destrossat", ha afegit.