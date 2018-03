La Caixa, Telefónica i BBVA, reconegudes pels seus projectes culturals

La Caixa, Telefónica i BBVA han estat les empreses més reconegudes pels seus projectes culturals pel Fòrum de Cultura & Empresa. Així ho revela un estudi dut a terme per la companyia entre més de 300 professionals corporatius, gestors i agents culturals, amb l'objectiu de conèixer la seva percepció sobre la col·laboració empresa-cultura.





En aquest sentit, el document detalla que el 78,5% dels enquestats afirma que la cultura és un element clau per millorar la reputació corporativa i reflecteixen el desig d'un augment de la col·laboració entre la cultura i l'empresa.





A més, els projectes culturals i artístics ocupen el tercer lloc entre els realitzats per les companyies fora de la seva activitat, per darrere de les accions socials i la formació.





En aquesta línia, les companyies més reconegudes pels seus projectes de col·laboració amb la cultura són La Caixa, amb un 75,6% de les mencions; Telefónica, amb un 56,9%, i BBVA, amb un 39,8%. També destaquen companyies com Banc de Santander amb un 33,4% del reconeixement i Coca-Cola amb un 33,1%.





Així mateix, com a novetat aquest any, l'estudi ha recollit altres empreses com Estrella Damm, Red Bull, Endesa, Heineken i Mahou que són considerades com un gran suport per a desenvolupament i creació cultural.