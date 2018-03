Investiguen la mort anterior d'una filla de 4 anys d'Ana Julia després de caure per una finestra a Burgos

La detenció per part de la Guàrdia Civil d'Ana Julia Quezada, la dona d'origen dominicà que portava al maleter del seu cotxe el cadàver del nen Gabriel Cruz, ha portat a les Forces de Seguretat a revisar el passat d'aquesta dona a Espanya, especialment a Burgos, per la seva possible vinculació amb la mort de la seva filla de quatre anys després de caure per una finestra el 1996.





Agents de l'Institut Armat custodien des d'una finca a la Valle de Rodalquilar, a uns cinc quilòmetres al sud de Las Hortichuelas, en el sentit oposat cap a on es van centrar les batudes de cerca. Es tracta d'una finca amb diversos pous que té una especial vigilància per ser un dels escenaris del crim de Gabriel. Al cos del nen se li practicarà l'autòpsia a l'institut anatòmic forense d'Almeria.





L'actual parella d'Ángel Cruz, el pare de Gabriel, tenia una altra filla. Va arribar a Espanya fa uns 20 anys i, abans d'a Almeria, va viure a Burgos. Tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional reconstrueixen els seus passos a Espanya i la seva possible vinculació amb casos ja arxivats, com el de la mort d'una nena, en aparença accidental, després de caure per una finestra d'un habitatge a Burgos.





Ana Julia va tenir una altra parella a Almería abans de conviure amb el pare de Gabriel Cruz. En aquest moment va regentar un bar de copes en Les Negres, un municipi a escassos tres quilòmetres al nord-est de Las Hortichuelas.





TROBALLA DE LA SAMARRETA





La troballa per part d'Ana Julia de la samarreta de Gabriel Cruz el dissabte, 3 de març, va posar sobre ella el focus de la investigació de la Guàrdia Civil, en la qual participen especialistes en desaparicions de la Unitat Central Operativa (UCO). Ja abans hi va haver altres elements que van despertar l'alerta policial, per exemple per la seva incapacitat per facilitar als investigadors el seu telèfon mòbil.





Ana Julia va vestir Gabriel a la casa de l'àvia a Hortichuela de Níjar (Almeria) el 27 de febrer, vigília del Dia de l'Andalusia i festiu en aquesta comunitat autònoma. Dins de les primeres i protocol·làries preses de declaracions, aquesta dona va assegurar que no trobava el seu telèfon mòbil. Poc després, va informar que havia aparegut però de nou va al·legar que s'havia extraviat en ser reclamat pels agents de l'Institut Armat.





A això se suma la troballa de la samarreta amb ADN de Gabriel. La peça apareix quatre dies després que fos vist per última vegada el menor al costat d'una depuradora a uns quatre quilòmetres de las Hortichuelas. Es tractava de la primera pista concreta sobre el nen.





Els investigadors de la Guàrdia Civil van guardar silenci sobre els dubtes que envoltaven a aquesta troballa alhora que recollien dades sobre la possible implicació d'Ana Julia a la desaparició.