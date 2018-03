Montilla, Parlon, Rufián i Pisarello participen en una campanya per promoure el català

Montilla, a la gravació de la campanya de Plataforma per la Llengua





L'expresident de la Generalitat José Montilla, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, l'exlíder d'Podem Catalunya Albano Dante Fachin i el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello són algunes de les personalitats que participen en la campanya 'el català, llengua comuna' impulsada per Plataforma per la Llengua per promoure l'ús del català.





Amb aquesta campanya, l'entitat vol animar a l'ús de la llengua catalana, promoure-la com a nexe de cohesió social de tota la ciutadania i protegir-la davant dels "atacs" que rep, ha informat aquest dilluns Plataforma per la Llengua en un comunicat.





L'entitat ha ressaltat que Catalunya va consensuar fer del català un valor de cohesió social, i ha considerat que aquest consens s'ha de preservar i protegir en un moment en què les dades sociolingüístiques apunten que la seva evolució "es podria truncar", ja que hi ha molts àmbits en què el català té molt recorregut per créixer, com a l'àrea metropolitana de Barcelona.





La Plataforma per la Llengua impulsarà aquesta campanya de gran abast, que es llançarà coincidint amb els 25 anys de l'entitat, amb la participació de personalitats destacades de la societat que no van tenir el català com a primera llengua, però que l'han adoptat, la comparteixen i impulsen el seu ús.





Els testimonis, que inclouen noms del món de la política, la cultura i els mitjans de comunicació, parteixen dels orígens i l'experiència d'aquestes personalitats per reivindicar que el català "és i ha de ser la llengua comuna de tota la societat", independentment del lloc de naixement, opcions polítiques, religió, edat o classe social.





Montilla, Parlos, Rufián, Pisarello i Fachin són alguns dels 15 participants que aquests dies han començat a gravar els vídeos, que tenen format d'entrevista.