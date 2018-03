Un de cada quatre nens catalans és pobre

Save the Children ha alertat de la vulnerabilitat que pateixen els nens a Catalunya, on ha constatat que un de cada quatre viu en situació de pobresa, i ha urgit el que sigui el nou Govern a augmentar el pressupost social per sobre del 0,8% del PIB actual, davant la mitjana estatal del 1,4% i l'europea del 2,3%.





La recomanació es deriva de l'informe 'Aquí, avui, encara', en què l'entitat ha analitzat la situació dels drets dels infants en aquest territori: "Catalunya té unes molt bones lleis, que es basen en tractats internacionals, però aquesta aposta normativa no s'ha materialitzat "en accions concretes i en pressupost, ha explicat als mitjans la responsable de polítiques d'infància de l'entitat, Emilie Rivas.





En els últims anys han augmentat les bosses de pobresa infantil: calculen que 348.000 nens viuen sota el llindar de la pobresa i que ha empitjorat la situació dels casos severs, de manera que un dels "reptes" detectats per l'entitat és el de augmentar la protecció davant la pobresa, al costat del de millorar la prevenció davant agressions sexuals i l'atenció a menors estrangers.





1 DE CADA 2 VÍCTIMES DE ABÚS SEXUAL





La meitat de les víctimes d'abusos sexuals són menors: "Tot el que no sigui prevenció, és arribar tard", ha lamentat, pel que ha cridat a augmentar la prevenció amb programes específics en les escoles que, ha dit, demostren reduir a la meitat les agressions.





També ha deplorat que a Catalunya no hi ha els recursos necessaris per a garantir la protecció, i si bé calculen que només es denuncia el 2% dels casos, els que ho fan sovint estan revictimizados: set de cada deu casos de denúncia són sobreseguts i no arriben a judici, en moltes ocasions "per por o per cansament, perquè han repetit la declaració cinc o set vegades", el que a vegades fa que es retracti o es contradigui.





EVITAR LA REVICTIMITZACIÓ





Per evitar aquesta situació, l'entitat treballa en un grup amb investigadors universitaris i la Generalitat que estudia l'aplicació a Catalunya d'un recurs únic d'atenció als menors víctimes d'agressions sexuals, que unificarà en un espai l'atenció en salut, justícia, afers socials i interior, i que pot coordinar-se també amb ensenyament.

Aquest projecte que es va iniciar a Islàndia s'ha implementat en països del nord d'Europa i recentment a Portugal i Polònia, i Rivas ha esperat que es pugui aplicar "com més aviat millor" a Catalunya.





Entre els deures per millorar la situació de la infància, l'entitat ha cridat a millorar l'atenció als menors estrangers no acompanyats: "El sistema anteposa la seva situació d'estrangers a la de nens", davant del que demanen que el dret de la infància prevalgui i es la Direcció General d'atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) garanteixi l'atenció especialitzada que requereixen els prop de 1.500 nens que van arribar el 2017, uns 200 al mes.





RENDA GARANTIDA





L'informe també recull la necessitat d'ampliar la renda garantida de ciutadania (RGC) actualitzant l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), davant el fet que segueix sent el de 2010, per la qual cosa "no reflecteix el cost actual" de la vida al territori.





Aquesta situació comporta "que algunes persones pobres que estan per sota del llindar de la pobresa no puguin demanar-la", i ha afegit que dos de cada cinc mares soles amb fills estan per sota d'aquest llindar.