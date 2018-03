ERC medita si pren mesures contra Salvadó i critica la "guerra bruta" de l'Estat

Polèmica per les declaracions masclistes de Salvadó





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat aquest dilluns que el partit està analitzant si pren mesures contra el seu diputat Lluís Salvadó després de la filtració d'una conversa telefònica en què, sobre la recerca d'una consellera d'Ensenyament, concloïa de calia triar "la que tingui les mamelles més grosses".





Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, on ha exposat que no hi ha cap decisió presa encara: "Hem tocat el tema i ho seguirem fent en les pròximes hores. En el moment que tinguem una resposta definitiva, ho farem saber. A hores d'ara no la tenim".





D'una banda, Sabrià ha criticat les paraules de Salvadó per desafortunades i inacceptables però, de l'altra, ha atribuït la filtració a una "guerra bruta" de l'Estat contra ERC i ha anunciat que denunciaran el programa de televisió que va difondre la gravació.