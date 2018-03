Gabriel va morir estrangulat el primer dia de la seva desaparició

L'autòpsia practicada a Gabriel Cruz ha revelat de manera preliminar que el nen de vuit anys va morir per estrangulació el primer dia de la seva desaparició, el 27 de febrer.





L'autòpsia s'ha realitzat a l'institut anatòmic forense de Almeria després que aquest diumenge fos trobat el cos de Gabriel embolicat en una manta dins el maleter del cotxe que va conduir des Les Hortichuelas a la Pobla de Vícar l'actual parella del pare del menor, Ana Julia Quezada, que va ser arrestada per agents de la Guàrdia Civil.





Les autoritats han disposat, d'acord amb els pares del petit, que la capella ardent s'instal·li a la Diputació d'Almeria. El funeral està previst que se celebri aquest dimarts a les 10.30 hores.





LA MARE DE GABRIEL SOSPITAVA D'ANA JULIA





Patricia Ramírez, mare del nen Gabriel Cruz, ha reconegut aquest dilluns que sospitava d'Ana Julia: "Tenia l'esperança de poder estovar-LA i que es vingués a baix".





"Tenia l'esperança que en algun moment li deixés anar i per això, en cada discurs sortíem apel·lant a la seva consciència i intentant que tot fos d'una altra manera", ha assenyalat en declaracions a COPE, on ha afirmat que temia que aquestes fossin les circumstàncies de la desaparició de Gabriel.





Patricia Ramírez ha apuntat, però, que era una cosa que la família "no tenia confirmat" i "no es podia fer ni dir res perquè era part de la investigació i podia perjudicar el noi". "No podíem fer res que pogués fer que el meu fill no tornés a casa", ha afegit.





Sobre l'origen de les seves sospites, ha declinat fer comentaris i ha apuntat que potser d'aquest assumpte es podrà parlar més endavant, però "no ara mateix", quan l'acusada roman sota custòdia policial tot esperant ser posada a disposició judicial mentre segueixen les investigacions.





La mare de Gabriel s'ha referit també al pare del nen i ha demanat "respecte" perquè "està destrossat". "És una persona meravellosa, que ningú dubti d'això. Era impossible imaginar-això que ha passat. Vaig a estar amb ell, hem de superar això els dos junts, però està destrossat perquè és molt difícil fer la digestió no només de la pèrdua de un fill, sinó que a sobre ha hagut de passar per una persona que és propera a ell", ha explicat.





"Jo he tingut el millor pare per al meu fill i és una persona bona, a més. No mereixia això tampoc", ha afegit.