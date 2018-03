Pascal (PDeCAT) demana "generositat" a l'independentisme per evitar eleccions

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat aquest dilluns "generositat" a tots els grups independentistes per arribar a un acord d'investidura d'un president de la Generalitat i evitar noves eleccions.





En roda de premsa després de l'executiva del partit, ho ha demanat així "a tothom" independentista i ha defensat que el PDeCAT ja ha estat generós, tant al presentar-se a les eleccions sense les seves sigles com en renunciar Carles Puigdemont a la seva investidura.





Ha assenyalat als 'cupaires' per no avalar l'acord entre JxCat i ERC, pel que ha demanat a la CUP que "faci un esforç i no segueixi bloquejant la legislatura".





Preguntada per si també demana generositat a Puigdemont i al diputat d'ERC Toni Comín perquè renunciïn al seu escó i facilitin la investidura, ha afirmat que aquesta possibilitat no està damunt de la taula i que Puigdemont "ja ha demostrat la generositat" renunciant al seu candidatura.





Pascal veu necessitat de formar un Govern "d'una vegada per totes" per acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i creu que ja s'està fent tard, tot i que entén que és una situació difícil i que la investidura s'hagi allargat.





A més, ha avisat que altres eleccions "no és un bon escenari per al país" i que, segons la seva opinió, encara hi ha marge per tirar endavant la legislatura.





Ha reiterat que el candidat segueix sent Jordi Sànchez (JxCat) i que ara mateix no hi ha la possibilitat de buscar un d'alternatiu: "Ningú ens ha fet arribar la necessitat de fer una aposta per cap altre nom".





Tot i així reconeix que, si cal escollir a un altre candidat per fer efectiva la investidura, el buscaran, però ha advertit que ha de ser "de consens".





REEDITAR JXCAT?





També ha opinat sobre les paraules de Puigdemont, que aquest cap de setmana va expressar la seva intenció de convertir JxCat en un moviment polític més enllà del grup parlamentari.





Pascal ha reivindicat "el bagatge i l'actiu polític" que representa el PDeCAT, tot i que ha afirmat que tenen una vocació d'obertura i d'ampliació del seu espai polític.





"Ningú pot pensar que puguem renunciar a aquest actiu polític que hem construït durant molt temps", ha afegit.