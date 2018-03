Les denúncies per violència de gènere creixen un 16,4% el 2017, fins a les 166.620

Els jutjats espanyols han rebut un total de 166.620 denúncies per violència de gènere el 2017, fet que suposa un increment del 16,4 per cent respecte a 2016, quan les denúncies van ser 142.893, segons les dades facilitades aquest dilluns 12 de març per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).





En aquest exercici, la xifra de denúncies presentades es converteix en la més alta des que es comptabilitzen aquestes dades, superant la xifra de denúncies el 2008 i el 2016, anys en què es van produir més de 142.000 denúncies.





Per a la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, aquestes dades indiquen "de manera fefaent, un important augment de denúncies presentades en els òrgans judicials".





Segons la seva opinió, "és positiu que aflorin totes les conductes violentes cap a la dona i cap als menors", tot i que creu que són "xifres inassumibles, impròpies d'una societat madura i civilitzada".





En el conjunt de les denúncies presentades en aquest exercici, un total de 158.217 dones figuren com a víctimes de violència masclista, el que implica un augment de 17,7 per cent. D'aquest total, 48.110 eren estrangeres, és a dir, el 30,4 per cent.





Pel que fa a la taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, destaquen per sobre de la mitjana nacional -que és de 66,6- Balears, amb una ràtio de 95,6; la Regió de Múrcia, amb 87,8, la Comunitat Valenciana, amb 85,3, i Canàries -amb 84-. Les més baixes es donen a Castella i Lleó i Galícia, amb ràtios de 42.





De les denúncies presentades, una mica més d'un 69 per cent ho van ser per la mateixa víctima, directament al jutjat oa través d'atestats policials. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en una mica més del 15 per cent dels casos, i el nombre de denúncies presentades per familiars de la víctima va arribar a un percentatge lleugerament superior al dos per cent del total.





D'altra banda, en el mateix període de temps van baixar els casos de víctimes de violència de gènere que es van acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar, fins als 16.464 casos, el que suposa un percentatge d'un 10,4 per cent en relació amb el total de dones víctimes de violència de gènere, xifra inferior en gairebé dos punts a la de l'any anterior.





D'aquestes gairebé 16.500 situacions en què es van acollir a la dispensa, 10.212 van ser dones espanyoles, el que representa un 62 per cent del total; mentre que 6.212 eren estrangeres, fet que suposa un 38 per cent. Aquest últim percentatge supera en gairebé cinc punts al de 2016.





AUGMENTEN LES CONDEMNES A MALTRACTADORS





Segons aquest balanç del CGPJ, el 2017 es van incrementar en un 1,2 per cent de sentències condemnatòries dictades pels òrgans judicials espanyols en processos relatius a violència de gènere. Davant del 62,6 per cent de condemnes que es van produir el 2015 i el 66,2 per cent de 2016, l'any passat el percentatge s'ha situat en el 67,4 per cent.





De fet, el 2017 les sentències dictades van ser 49.165, de les quals 33.146 van ser condemnes i 16.019 absolucions. El major percentatge de condemnes a maltractadors es va produir en els jutjats de violència sobre la dona, amb una mica més del 84 per cent i un increment interanual de dos punts, i les audiències provincials, amb més d'un 80 per cent.





El percentatge de condemnes en els jutjats penals també es va incrementar i es va situar en el 55,7 per cent, quan l'any anterior s'havia produït un 54,9 per cent de sentències condemnatòries.





AUGMENTEN ELS MENORS ENJUDICIATS





Una altra dada destacable del balanç de 2017 és que els jutjats de menors van enjudiciar el 2017 per delictes en l'àmbit de la violència contra la dona a 266 menors d'edat mentre que l'any anterior aquesta xifra va ser de 179, el que representa un augment del 48 , 6 per cent. En total, es van imposar mesures en 249 casos, 210 relatius a menors espanyols i 39, a menors estrangers.





D'altra banda, els jutjats de violència van ingressar al llarg de l'any un total de 206.244 assumptes penals. El perfil dels delictes instruïts en aquests jutjats amb prou feines pateix variació respecte a dades anteriors, ja que el major percentatge, un 56 per cent, correspon a delicte de lesions.