UGT denuncia que la inestabilitat política a Catalunya posa en risc els acords sobre funcionaris

Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.





UGT de Catalunya ha considerat aquest dilluns que la inestabilitat política actual, sense Govern i "sense una sortida política a l'horitzó més pròxim", condicionarà i alentirà l'aplicació a Catalunya dels acords signats per recuperar els salaris retallats a la funció pública durant la crisi.





El sindicat ha recordat que al juny de 2017, UGT i CCOO de Catalunya van signar amb el Govern els acords adoptats en el marc de la Taula General de Negociació de la Funció Pública per reduir la temporalitat de l'ocupació en l'administració i iniciar el retorn de la paga extra retallada el 2013.





Aquest acord preveia mesures per situar la taxa d'ocupació temporal en l'administració per sota del 8% en un termini de tres anys, i també l'abonament aquest any d'un mínim del 10% de la paga extra de 2013, alhora que ampliava els supòsits per al cobrament del 100% de les retribucions per incapacitat temporal.





RESTITUCIÓ SALARIAL





El sindicat ha assenyalat que el pacte amb el Govern central per pujar els salaris dels funcionaris signat divendres passat "avança en el camí de la restitució salarial i de drets" dels treballadors públics, però ha criticat la vinculació d'alguns dels acords al compliment de l'objectiu de dèficit, regla de despesa i deute públic per part de les administracions autonòmiques i locals.





UGT ha afegit que la situació és "especialment preocupant" a Catalunya, ja que alguns dels acords s'han de desenvolupar en el marc de la negociació amb les administracions locals i autonòmiques, i ho dificulta el fet de no tenir Govern.