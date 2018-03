Investigat Francesc Esteve per licitar urnes per l'1-O.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat inhibir-se a favor del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que instrueix la causa pel referèndum de l'1-O, de la peça que investiga l'exsecretari general de la Conselleria de Governació de la Generalitat Francesc Esteve per la licitació de la compra d'urnes, ha informat el TSJC.





En un acte, el TSJC exposa que el 2 de febrer els va arribar una comunicació de la Sala Segona del Tribunal Suprem que demanava remetre'ls les diligències contra el Govern d'Carles Puigdemont pel referèndum que estaven en aquest tribunal, amb exclusió de les que se seguien contra Esteve, número dos de l'exconsellera Meritxell Borràs.





Ara la sala civil i penal del TSJC acorda remetre aquestes actuacions al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona perquè ja està seguint diligències per delictes comesos per no aforats "en relació als actes tendents a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre".





Segons la Sala, això determina "necessàriament" que sigui aquest jutjat qui porti les diligències incoades al principi pel TSJC després d'admetre a tràmit una querella contra la Fiscalia Superior de Catalunya contra Borràs i Esteve per la licitació de compra d'urnes.





La sala civil i penal del TSJC havia admès la querella que la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar el 16 de maig contra ells pels suposats delictes de desobediència, prevaricació continuada i malversació de cabals públics.





La Fiscalia relatava en la seva querella que Borràs, amb la intenció de celebrar un referèndum per crear un Estat català independent, va dictar un acord marc per al subministrament d'urnes, que va ser signat per Esteve.





La licitació, amb un valor estimat del contracte de 200.000 euros, era per dues classes d'urnes: unes transparents i altres de cartró, tot i que un primer concurs va quedar desert.





Després de la primera querella, la Fiscalia va presentar una ampliació al·ludint a l'anunci del Puigdemont quan va anunciar la seva intenció de celebrar el referèndum l'1 d'octubre amb la pregunta: '¿Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?'.