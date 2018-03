Beyoncé i Jay-Z actuaran a Barcelona amb la seva gira conjunta 'OTR II'

Beyoncé actuarà a Barcelona el 11 de juliol.





La cantant Beyoncé i el raper Jay-Z actuaran a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 11 de juliol amb la seva gira conjunta 'OTR II', ha informat la promotora Live Nation en un apunt de twitter.





Després de la seva gira conjunta 'On The Run' el 2014, que a Europa va tenir dues úniques parades a París (França), la parella torna a pujar als escenaris per presentar la segona part del tour, 'OTR II'.





Aquesta gira passarà pels estadis més importants de tot el món, entre ells l'estadi barceloní.