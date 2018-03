Albiol demana a Torrent reunió dels grups i Cs nou ple per desbloquejar la investidura

Cs demana convocar un nou al Parlament.





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha enviat aquest dilluns una carta al president del Parlament, Roger Torrent, en què li demana que convoqui una reunió amb els presidents de tots els grups de la Cambra per "trobar una sortida" a l' bloqueig de la investidura.





A la carta, alerta que la suspensió del ple d'investidura que estava previst per a aquest dilluns "posa de manifest la profunditat del bloqueig en la qual està immers el Parlament" i sosté que la situació a Catalunya no s'ha aclarit dos mesos després de la constitució de la Cambra.





El dirigent popular recorda que els lletrats del Parlament van emetre un informe en el qual establien que els terminis de la investidura podien començar a córrer si Torrent comunicava a la Cambra "la constatació de bloqueig polític".

















Així mateix, considera que, quan Torrent va transmetre que el diputat de JxCat Carles Puigdemont renunciava a la seva candidatura a la investidura, estava comunicant al Parlament la constatació de bloqueig polític.





Per això, Albiol defensa que els terminis de la investidura ja estan corrent i que Torrent "té el deure de buscar un candidat factible", de manera que li reclama una reunió amb els grups el més aviat possible.





NOU PLE





El grup de Cs ha registrat aquest dilluns al Parlament un escrit sol·licitant que de manera "immediata i urgent" es convoqui un nou ple de la Cambra per abordar el bloqueig institucional que es viu a Catalunya i que manté paralitzada la legislatura





La iniciativa especifica que el ple hauria de servir per abordar una proposta de resolució de Cs que reclama que el president de la institució, Roger Torrent, comparegui també de manera "urgent" davant la Cambra per a explicar la situació de bloqueig.





Així, Cs busca que el ple aprovi la seva proposta de resolució perquè, immediatament després, Torrent comparegui al mateix plenari per "donar les oportunes explicacions" sobre per què, gairebé tres mesos després de les eleccions, no ha presentat encara un candidat viable a la investidura.





La sol·licitud del ple està signada pels 36 diputats del grup de Cs i fonts del partit que lidera Inés Acostades recorden que això suposa que és obligatori celebrar-ho i exigeixen que es faci en el termini "més breu possible".





Cs defensa que aquest ple serviria per dues qüestions fonamentalment: que Torrent "doni la cara" i assumeixi la seva responsabilitat davant la paràlisi actual, i que comenci a córrer el compte enrere de dos mesos perquè la Cambra investeixi a un president o, si no és possible, es convoquin eleccions de nou.