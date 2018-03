Cecot demana a Foment assistir a les reunions de la junta després de la seva suspensió

Cecot demana assistir a les reunions de Foment.





Cecot ha enviat una carta a la Secretaria General de Foment del Treball demanant poder seguir assistint a les reunions ordinàries de la junta directiva de la confederació, ja que no ha estat convocada a la de març -celebrada el passat dilluns-, la primera després de la seva suspensió com a soci.





La patronal presidida per Antoni Abad considera que hauria de poder participar de les reunions de la cúpula de Foment del Treball fins que se celebri l'assemblea general, prevista per a inicis de juny, que haurà de ratificar l'acord de la junta directiva d'expulsar durant un any a Cecot.





Foment del Treball ha explicat que "s'ha actuat d'acord amb els estatuts" de l'organització, i ha assenyalat que, de la mateixa manera, en el cas de les altes de nous socis, aquests poden participar en les reunions de la junta directiva encara que no s'hagi ratificat la seva incorporació per part en assemblea, de manera que tampoc s'hauria de ratificar una baixa.





Per la seva banda, el comitè executiu de Cecot considera que fins que no s'aprovi en assemblea, la condició de soci s'hauria de respectar.





Fonts de Cecot han assegurat que la patronal segueix treballant "amb total normalitat", ja que es deu a una qüestió institucional que no té afectació directa en el seu dia a dia ni en la relació amb els seus socis.





UN ANY DE SUSPENSIÓ





La de març ha estat la primera reunió de la cúpula directiva de Foment del Treball després que s'aprovés al febrer suspendre la patronal vallesana com a soci de la confederació durant el temps que li queda a J oaquim Gay de Montellà com a president, fins a finals de 2018.





Foment va indicar llavors que la suspensió de Cecot com a soci -que va comptar amb 26 vots a favor, 12 en contra i 8 abstencions- es devia al fet que ha incomplert les normes de la patronal en qüestions d'àmbit territorial, de competències geogràfiques i d'invasió de les seves funcions.





Entre les accions que ha emprès Cecot en els últims mesos figura una carta enviada al ministre d'Economia, Luis de Guindos, per criticar el decret aprovat a l'octubre per facilitar que les empreses puguin traslladar la seva seu social sense passar per la junta d'accionistes.





Així mateix, Cecot va decidir formar part de la Taula per la Democràcia, creada per sindicats, patronals i entitats socials després de l'1-O, i va recolzar l'anomenada 'parada de país' del 3 d'octubre, mentre que Foment del Treball no ho va fer.